Educación cifra en un 40% el seguimiento del segundo día de huelga docente en los colegios de Cantabria

SANTANDER, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Consejería de Educación ha cifrado, provisionalmente, en un 40% el seguimiento del segundo día de huelga docente en los colegios cántabros. El departamento que dirige Sergio Silva (PP) ha avanzado este dato en base a una muestra de centros recogida a las 10.30 horas, según ha informado el Gobierno. Posteriormente está previsto que la Consejería aporte las cifras definitivas. El primer día de huelga convocada por la Junta de Personal Docente ante la falta de acuerdo de adecuación salarial de los profesores tuvo lugar este lunes, coincidiendo con el inicio del curso en Infantil y Primaria y, según los datos que aportó la Consejería, tuvo un seguimiento del 43%, mientras que la Junta de Personal Docente lo elevó por encima del 56%. La huelga proseguirá, si se sigue sin acuerdo, los días 11 y 12 en Secundaria; el 17 y 18 en CEPAs, conservatorios de música y enseñanzas artísticas; y el 7 y 8 de octubre en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Además, se prevé en todo el sistema educativo del 20 al 24 de octubre.