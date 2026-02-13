Educación: en Italia, se gradúan más mujeres, pero persiste la brecha salarial

Es la fotografía que ofrece el Informe de Género AlmaLaurea 2026, presentado hoy en la Universidad de Módena y Reggio Emilia con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.

El estudio, en su segunda edición, analiza las diferencias entre graduadas y graduados en los recorridos de estudio y en los resultados ocupacionales.

Que las mujeres sean mayoría entre los egresados es un dato histórico, subrayan los analistas, aunque su presencia varía según el nivel y el área de formación.

Las mujeres representan casi el 60% del total de graduados, pero su proporción disminuye en los niveles formativos más altos: entre los doctores de investigación (datos 2024) alcanzan el 49,7%.

Además, obtienen mejores calificaciones —104,5 sobre 110 frente a 102,6 de los hombres— y concluyen sus estudios en el tiempo previsto con mayor frecuencia (60,9% frente a 55,4%).

Sin embargo, persiste una marcada segmentación por áreas. En Educación y Formación, la presencia femenina supera el 95%. En cambio, en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), la participación femenina se mantiene estancada en el 41,1%, dato prácticamente invariable desde 2015, y desciende al 36,7% en los doctorados. En las demás áreas doctorales, las mujeres superan el 50%.

En el plano laboral, cinco años después de obtener el título de segundo nivel, la tasa de empleo es del 88,2% para las mujeres, frente al 91,9% para los hombres. La brecha salarial también persiste: los hombres perciben en promedio un 15% más.

La diferencia se amplía —siempre en desventaja para las mujeres— cuando hay hijos. Además, los hombres acceden con mayor frecuencia a contratos indefinidos (57,8% frente a 52,1%).

(ANSA).