Educación: en Italia, se gradúan más mujeres, pero persiste la brecha salarial
AlmaLaurea presentó en Módena el Informe de Género 2026
Es la fotografía que ofrece el Informe de Género AlmaLaurea 2026, presentado hoy en la Universidad de Módena y Reggio Emilia con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.
El estudio, en su segunda edición, analiza las diferencias entre graduadas y graduados en los recorridos de estudio y en los resultados ocupacionales.
Que las mujeres sean mayoría entre los egresados es un dato histórico, subrayan los analistas, aunque su presencia varía según el nivel y el área de formación.
Las mujeres representan casi el 60% del total de graduados, pero su proporción disminuye en los niveles formativos más altos: entre los doctores de investigación (datos 2024) alcanzan el 49,7%.
Además, obtienen mejores calificaciones —104,5 sobre 110 frente a 102,6 de los hombres— y concluyen sus estudios en el tiempo previsto con mayor frecuencia (60,9% frente a 55,4%).
Sin embargo, persiste una marcada segmentación por áreas. En Educación y Formación, la presencia femenina supera el 95%. En cambio, en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), la participación femenina se mantiene estancada en el 41,1%, dato prácticamente invariable desde 2015, y desciende al 36,7% en los doctorados. En las demás áreas doctorales, las mujeres superan el 50%.
En el plano laboral, cinco años después de obtener el título de segundo nivel, la tasa de empleo es del 88,2% para las mujeres, frente al 91,9% para los hombres. La brecha salarial también persiste: los hombres perciben en promedio un 15% más.
La diferencia se amplía —siempre en desventaja para las mujeres— cuando hay hijos. Además, los hombres acceden con mayor frecuencia a contratos indefinidos (57,8% frente a 52,1%).
(ANSA).