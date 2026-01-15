Educación: Harvard pierde terreno, universidades chinas suben en el ranking

En ese contexto, en los círculos académicos estadounidenses crecen los temores de que la presión de la Casa Blanca contra las políticas sobre diversidad, equidad e inclusión de las "torres de marfil" puedan acelerar el declive de Estados Unidos.

"Se avecina un gran cambio, un nuevo orden mundial en la supremacía global de la educación y la investigación", declaró al New York Times Phil Baty, de Times Higher Education, la organización británica que publica uno de los rankings universitarios más famosos del mundo.

El descenso es significativo en el ámbito de la investigación: la antigua universidad, que hasta hace poco ocupaba un lugar sólido en la cima del ranking del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Leiden (Países Bajos), acaba de ser desplazada por la Universidad de Zhejiang (China), que entró en el top 100 en 2017 y que en el pasado apenas llegaba al top 25.

Otras siete universidades chinas se encuentran entre las 10 mejores, clasificaciones que tradicionalmente habrían pertenecido a universidades estadounidenses de gran prestigio, como la Universidad de Michigan, UCLA, UPenn y Stanford.

Harvard, señaló el New York Times, produce mucha más investigación y se mantiene en tercer lugar en cuanto a citas en revistas científicas, al igual que muchas otras prestigiosas universidades estadounidenses.

"El problema no es que los estadounidenses produzcan menos, sino que los chinos producen mucho más", escribió el Times, citando a Rafael Reif, expresidente del MIT.

"La cantidad y la calidad de los artículos que salen de China es asombrosa. Nos están superando", aseveró.

Harvard se mantiene en la cima de muchas clasificaciones: por ejemplo, sigue liderando la clasificación del Instituto de Informática de la Universidad Técnica de Oriente Medio en Ankara, donde Stanford es la única universidad estadounidense entre las diez mejores, junto con cuatro universidades chinas.

Otra clasificación, el Öndice Nature, sitúa a Harvard a la cabeza, seguida de diez universidades chinas.

El descenso en la clasificación se acompaña de una fuga de estudiantes internacionales debido a las medidas drásticas del gobierno estadounidense en materia de visados e inmigración.

De hecho, el número de nuevos estudiantes que llegaron en agosto fue un 19% inferior al del año anterior, lo que podría perjudicar aún más el prestigio del sistema académico estadounidense, ya que los mejores talentos del mundo deciden estudiar en otros países.

Una vez más, China lidera el camino: ante los recortes de Trump, Pekín está invirtiendo miles de millones de US$ en sus universidades para atraer investigadores extranjeros.

El otoño pasado, China comenzó a ofrecer una visa específica para graduados de las mejores universidades de ciencia y tecnología, permitiéndoles entrar al país para estudiar o emprender un negocio. (ANSA).