Educación: Italia, 9400 millones a las universidades

Según la jefa de la cartera de Universidades, ese presupuesto está contemplado en el decreto que asigna el Fondo Ordinario de Financiación (FFO) para 2025, que asciende a 9400 millones de euros.

Así, se garantiza que todas las universidades verán un aumento de financiación de entre el 1% y el 6%.

Considerando el período de 2022 a 2025, el fondo crecerá aproximadamente un 8%, explicó la ministra, pasando de 8600 millones de euros a los 9400 millones actuales.

"El Fondo Ordinario de Financiación 2025 —afirmó Bernini— consolida el crecimiento de la inversión en el sistema universitario italiano, confirmando el compromiso del gobierno con la educación superior y la investigación.

El aumento, enfatizó la ministra, representa "una muestra concreta de nuestro compromiso con el mundo académico y nos permitirá ampliar las oportunidades para los estudiantes, potenciar la labor docente e investigadora, e impulsar la innovación y el conocimiento, pilares fundamentales para el futuro del país".

El decreto fue aprobado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas (CRUI), la Agencia Nacional para la Evaluación del Sistema Universitario y de Investigación (Anvur) y el Consejo Nacional de Estudiantes Universitarios (CNSU), este último expresado el 28 de julio.

La CRUI "valora positivamente el aumento general de la financiación, en particular de los recursos gratuitos, lo que favorece que cada universidad tenga una mayor autonomía de planificación. Este requisito es especialmente importante dada la creciente dinámica de costes, en particular el incremento de los gastos de personal".

Además, la CRUI "considera acertada la vía adoptada para aumentar progresivamente la proporción de recursos no restringidos y cree que el diálogo continuo y la sólida sinergia con la ministra Bernini son importantes".

Por su parte, el portavoz de Forza Italia, Raffaele Nevi, expresó "su gran satisfacción, porque estamos enviando una señal contundente y concreta: las universidades y la investigación son una prioridad para este gobierno".

Y enfatizó que las universidades podrán garantizar "más oportunidades para los estudiantes, mayor valor para el profesorado y la investigación, y más recursos para la innovación".

El agradecimiento a Bernini vino del presidente de los senadores de Forza Italia, Maurizio Gasparri: "Está demostrando con seriedad y determinación que sabe cómo fortalecer el sistema universitario nacional".

"Invertir en las universidades significa invertir en el futuro del país y en la educación de nuestros jóvenes", añadió Gasparri. (ANSA).