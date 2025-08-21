Educación: Nada de celulares en clases en Italia

A partir de este año escolar, los teléfonos móviles estarán prohibidos durante las clases en todos los centros educativos de todos los niveles.

En junio, el Ministerio de Educación emitió una circular que prohíbe, a partir de septiembre, a los estudiantes de secundaria —los teléfonos móviles ya estaban prohibidos el primer año— utilizarlos durante el tiempo de clase y, más en general, durante el horario escolar.

Este es uno de los cambios más importantes al inicio del nuevo año, pero no el único: las nuevas normas sobre las calificaciones de conducta también entran en vigencia en septiembre: a partir de ahora, quienes obtengan un 5 en conducta deberán repetir el curso, mientras que quienes obtengan un 6 en bachillerato serán enviados de vuelta a septiembre y deberán aprobar un examen de valores cívicos para ascender.

La calificación de conducta volverá a ser la de secundaria —expresada sobre diez— y se promediará.

Generalmente, la calificación de conducta se aplicará a todo el año escolar, en lugar de a un período de cuatro meses.

Para los estudiantes de último año de preparatoria, el ensayo crítico sobre ciudadanía activa y solidaria se discutirá durante la entrevista del examen estatal.

La calificación de conducta también afectará los créditos para la admisión al examen final: la puntuación más alta dentro del rango de créditos académicos solo se puede otorgar si la calificación de conducta es nueve.

La suspensión también cambió: si se suspende hasta dos días, el estudiante participará en actividades relacionadas con la conducta que motivó la suspensión.

Si la suspensión supera los dos días, deberá participar en actividades de ciudadanía en centros afiliados.

Ya en el año escolar 2024-2025 entraron en vigencia nuevas directrices sobre educación cívica y relaciones interpersonales, junto con mayores multas y sanciones, incluido el arresto para quienes ataquen al personal escolar.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, también anunció una serie de cambios en el examen final del próximo curso escolar.

Se esperan cambios significativos, especialmente en el examen oral, que será multidisciplinario y evaluará las competencias adquiridas a lo largo del curso escolar.

No solo eso, sino que quienes se nieguen a realizar el examen oral —este año, varios graduados de secundaria han llamado la atención pública al rechazar la entrevista como protesta, pero finalmente aprobaron de todos modos— serán desaprobados.

Además, si bien el primer examen escrito, en italiano, permanece sin cambios, el segundo examen, específico de la asignatura, podría estar sujeto a cambios.

Una novedad, que deberá esperar hasta el próximo curso escolar (2026-2027), se refiere a la revisión de los planes de estudio de primaria y secundaria.

Finalmente, el ministro anunció que los futuros proyectos de vivienda social también incluirán viviendas asequibles para el personal escolar, en particular, para quienes se trasladan por motivos de trabajo.

(ANSA).