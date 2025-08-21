Educación: Regreso a las aulas en Italia, más gastos

El gasto medio por alumno en libros se sitúa actualmente en 580 euros en la enseñanza media y en 1250 euros en la enseñanza superior.

Y la introducción de la tecnología digital no aportó los beneficios esperados: el 95% de las aulas aún utilizan libros de bolsillo junto con libros electrónicos, estos últimos con licencia y no revendibles. A pesar del descenso de la población escolar (-7% desde 2019), los ingresos del sector crecieron un 13% en 10 años, debido principalmente al aumento de precios que soportan las familias. En 2025, según datos de la AIE (Asociación Italiana de Editores), se prevé que el aumento de precio de los libros escolares sea de aproximadamente el 1,7% para la ensenanza media y 1,8% para la superior.

El Codacons (es una asociación sin fines de lucro dedicada a la defensa de consumidores y medio ambiente), además de apuntar sobre la tasa anómala de cambio en los textos adoptados por los docentes y en el número excesivo de nuevas ediciones en el mercado, apunta el faro también contra el material de trabajo: una mochila de diseño puede costar más de 200 euros, un estuche completamente equipado (con bolígrafos, lápices, gomas de borrar y rotuladores) puede costar hasta 60 euros y el precio de una agenda para el curso 2025/2026 puede llegar a casi 40 euros.

Algunas asociaciones, como Cittadinanzattiva, exigen la introducción de un sistema de deducción fiscal para los gastos de libros de texto, similar a los costos sanitarios, así como un aumento del umbral ISEE para acceder a la financiación de libros.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, en respuesta reciente a una interrogación parlamentaria de Azione, señaló que comprometió el presupuesto del ministerio para aumentar la asignación del fondo de libros de texto para familias con bajos ingresos, pasando de los 133 millones de euros originales a 137 millones de euros en 2024 y 2025 y a 139 millones de euros para 2026 y 2027.

Señaló el ministro que reconstruyó la Conferencia Nacional por el Derecho a la Educación con el objetivo principal de identificar, junto con representantes de la Conferencia de las Regiones y la Anci, medidas para simplificar el proceso de acceso a la financiación.

Finalmente, en una reunión reciente con el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, el ministro Valditara propuso medidas adicionales para incluir en la próxima ley de presupuesto en beneficio de las familias con menos recursos, ofreciéndoles mayores incentivos para la compra de libros de texto. (ANSA).