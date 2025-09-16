Educación volverá a convocar la comisión paritaria para apartar al docente condenado por acoso del contacto con menores

PALMA, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Conselleria de Educación volverá a activar la vía de la comisión paritaria para tratar que el docente condenado por acoso comparezca ante prevención de riesgos laborales como medio para apartarle del contacto con menores.

Fuentes del departamento que dirige Antoni Vera han explicado a Europa Press que será la segunda vez que se convoque este órgano, del que forman parte administración y sindicatos, después de que en febrero de este año no se lograra la mayoría absoluta requerida para dar traslado del docente ante el órgano que puede decidir el futuro del maestro.

Las mismas fuentes han aclarado que la vía de la prevención de riesgos es la única que haría posible que el docente dejara su plaza de interino y el contacto con menores y pasara a un puesto, por ejemplo, como asesor docente, como reclamó este lunes el PSIB.

De manera unilateral, siguen las mismas fuentes, la Conselleria no puede apartar al docente de su plaza de interino y, si lo hiciera, el afectado podría denunciar y con seguridad ganaría.

La convocatoria de la comisión paritaria está a la espera de un informe de la Junta de Personal Docente que la Conselleria ya ha pedido y que se espera para los próximos días.

Con ese informe en la mano y pasadas 48 horas se puede convocar la paritaria.

Según pudo saber Europa Press en su momento, en la comisión que se celebró en febrero la abstención de varios sindicatos impidió el traslado del caso a la prevención de riesgos.

Cabe recordar que ya el curso pasado se pidió sin éxito a los juzgados que el maestro no pudiera ejercer.

La sentencia por acoso, recurrida por el docente, no implica su inhabilitación.