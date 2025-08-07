Edwards logra 4 hits y Pauley y Hernández conectan HR para Marlins que vencen 6-4 a Astros
MIAMI (AP) — Xavier Edwards se fue de 5-4 con un doble, Graham Pauley y el dominicano Heriberto Hernández conectaron cada uno un jonrón en solitario y los Marlins de Miami vencieron el miércoles 6-4 a Houston para romper una racha de siete derrotas consecutivas contra los Astros.
Janson Junk (6-2) permitió tres carreras en cinco hits con dos bases por bolas y dos ponches en cinco entradas. Los Marlins tienen un récord de 8-2 en las diez aperturas de Junk desde que se unió a la rotación el 20 de junio.
Lake Bachar lanzó una novena entrada sin carreras para su segundo salvamento.
Liam Hicks, el dominicano Otto López y Hernández conectaron cada uno un sencillo impulsor de carrera contra el abridor de los Astros, Spencer Arrighetti (1-2), en la primera entrada para poner el marcador 3-2.
Pauley conectó un jonrón en solitario para poner el marcador 6-3 en la quinta.
Por los Astros, el boricua Carlos Correa de 5-3 con una producida. Los dominicanos Jesús Sánchez de 5-1 con una anotada, Jeremy Peña de 1-1 y Yainer Diaz de 4-1. El venezolano Jose Altuve de 5-1. El hondureño Mauricio Dubón de 4-1 con una anotada.
Por los Marlins, el dominicano Agustín Ramírez de 3-2 con una producida.
