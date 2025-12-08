EE. UU.- AMP.- Meta permitirá a los usuarios de la UE limitar la publicidad personalizada tras investigación de Bruselas

BRUSELAS, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Meta se ha comprometido a ofrecer a los usuarios de Facebook e Instagram en la Unión Europea la posibilidad de escoger el grado de personalización de la publicidad que reciben, en cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), según ha informado la Comisión Europea en un comunicado.

"Es una noticia excelente para los consumidores de la Unión Europea, ya que implica un menor uso de los datos de nuestros ciudadanos con fines publicitarios", ha señalado el portavoz comunitario para Telecomunicaciones, Thomas Regnier.

Esta nueva opción, que permitirá a los usuarios determinar hasta qué punto se utilizan sus datos para adaptar los anuncios, estará disponible a partir de enero de 2026 y será la primera vez que la compañía introduce un mecanismo de este tipo en sus plataformas.

El compromiso de Meta llega tras meses de conversaciones con la Comisión, que en abril de 2025 concluyó que la tecnológica no estaba cumpliendo plenamente las obligaciones de la DMA, en particular las relativas a garantizar una elección libre y efectiva sobre el uso de datos personales con fines comerciales.

A raíz de ello, Bruselas adoptó una decisión de no conformidad que obligó a la empresa a modificar su modelo de anuncios en el mercado digital europeo.

En respuesta, el grupo estadounidense ha desarrollado un sistema que permitirá a los usuarios optar entre dos modalidades: autorizar el uso íntegro de sus datos para recibir publicidad altamente personalizada o restringir ese tratamiento, lo que reducirá la segmentación y conducirá a anuncios menos específicos.

Con esta adaptación, la compañía busca ajustarse a uno de los elementos clave de la DMA, que exige proporcionar a los ciudadanos un control efectivo sobre su experiencia publicitaria y evitar prácticas intrusivas sin consentimiento explícito.