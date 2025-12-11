EE. UU. amplía el uso de Blujepa de GSK como tratamiento contra la gonorrea

11 dic (Reuters) - La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos informó el jueves de que amplió el uso de Blujepa, de GSK, como tratamiento oral para la gonorrea, una infección de transmisión sexual frecuente.

El regulador sanitario aprobó el fármaco, conocido químicamente como gepotidacina, como opción oral para el tratamiento de la gonorrea urogenital no complicada en pacientes a partir de 12 años que tengan opciones de tratamiento alternativas limitadas o inexistentes.

La gonorrea es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, que afecta tanto a hombres como a mujeres. Si no se trata o se trata de forma inadecuada, puede provocar infertilidad y otras complicaciones de la salud sexual y reproductiva.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2023 hubo más de 600.000 casos de gonorrea en Estados Unidos, lo que la convierte en la segunda infección de transmisión sexual más común en el país.

Es tratable y curable con antibióticos. El tratamiento estándar actual es un antibiótico inyectable.

“La capacidad de la N. gonorrhoeae para desarrollar resistencia a las opciones actualmente disponibles, incluido el tratamiento estándar, hace que sea importante ampliar la gama de tratamientos orales eficaces”, dijo Tony Wood, director científico de GSK.

La gepotidacina ya está autorizada en Estados Unidos para el tratamiento de las infecciones urinarias no complicadas en mujeres a partir de 12 años.

Blujepa es el primer antibiótico de una nueva clase para tratar la gonorrea aprobado en décadas. (Sneha S K y Christy Santhosh en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)