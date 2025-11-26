EE. UU. amplía exclusiones arancelarias sobre algunos productos industriales chinos como parte de la tregua comercial

WASHINGTON, 26 nov (Reuters) - Estados Unidos concedió el miércoles una prórroga de un año a las exclusiones arancelarias para algunas importaciones industriales y médicas chinas, incluidos equipos para fabricar productos de energía solar, como parte de una tregua comercial entre Estados Unidos y China acordada a principios de este mes.

El presidente Donald Trump impuso los aranceles de la "Sección 301" en su primer mandato por las prácticas de propiedad intelectual de Pekín.

Las exclusiones, que se habían prorrogado de forma incremental durante más de un año, expiraban el 29 de noviembre.

"La prórroga de las exenciones sigue al histórico acuerdo comercial y económico alcanzado entre el presidente Trump y el presidente de China, Xi Jinping, anunciado por la Casa Blanca el 1 de noviembre de 2025", dijo la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en un comunicado.

Las medidas abarcan 14 categorías de productos relacionados con equipos para la fabricación de productos solares y 164 para una amplia gama de productos industriales y médicos, incluidos motores eléctricos, equipos de monitoreo de la presión arterial, componentes de bombas, compresores de aire para automóviles y placas de circuitos impresos. (Reporte de Jasper Ward, Costas Pitas y David Lawder; Edición de Cynthia Osterman; Editado en español por Martín Vargas)