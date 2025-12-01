EE. UU. anuncia un acuerdo con Reino Unido para un arancel cero a los medicamentos

(Actualiza con anuncio de acuerdo)

Por Maggie Fick y Alistair Smout

WASHINGTON/LONDRES, 1 dic (Reuters) - Estados Unidos anunció el lunes un acuerdo con Gran Bretaña para la aplicación de aranceles cero a los productos farmacéuticos y la tecnología médica, lo que supondrá un mayor gasto británico en medicamentos.

El acuerdo incluyó un aumento del porcentaje del presupuesto estatal del Servicio Nacional de Salud (NHS) que se destina a medicamentos.

"Estados Unidos y el Reino Unido anuncian este resultado negociado de fijación de precios para productos farmacéuticos innovadores, que contribuirá a impulsar la inversión y la innovación en ambos países", dijo en un comunicado el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El comunicado de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señala que Gran Bretaña aumentará en un 25% el precio neto que paga por los nuevos medicamentos en virtud del acuerdo.

A cambio, los medicamentos, ingredientes de medicamentos y tecnología médica fabricados en el Reino Unido quedarían exentos de los denominados aranceles sectoriales de la Sección 232.

Dos fuentes familiarizadas con el acuerdo dijeron que implicaba un cambio importante en el marco de evaluación del valor en el NICE, un organismo gubernamental del Reino Unido que determina si los nuevos medicamentos son rentables para el NHS.

El "año de vida ajustado por calidad" del NICE mide el costo de un tratamiento por cada año sano que permite a un paciente, con un umbral superior de 30.000 libras (US$39.789) al año.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado a Gran Bretaña y al resto de Europa para que paguen más por los medicamentos estadounidenses, parte de su presión para que los costos de los medicamentos estadounidenses se equiparen a los que se pagan en otros países ricos.

(1 dólar = 0,7540 libras) (Información de Maggie Fick y Alistair Smout)