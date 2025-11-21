EE. UU. cancela publicación del IPC de octubre por el cierre del Gobierno

WASHINGTON, 21 nov (Reuters) - La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dijo el viernes que había cancelado la publicación del informe de precios al consumidor de octubre debido a que el recién finalizado cierre del Gobierno había impedido la recopilación de datos.

"BLS no puede recopilar retroactivamente estos datos. Para unos pocos índices, BLS utiliza fuentes de datos no procedentes de encuestas en lugar de datos de encuestas para realizar los cálculos del índice", dijo el BLS en un comunicado.

"BLS es capaz de adquirir retroactivamente la mayoría de los datos no procedentes de encuestas para octubre. Cuando sea posible, BLS publicará los valores de octubre de 2025 para estas series con la publicación de los datos de noviembre de 2025".

La agencia también canceló esta semana la publicación del informe de empleo de octubre por la misma razón. (Reportaje de Lucia Mutikani y Bhargav Acharya, Editado en español por Juana Casas)