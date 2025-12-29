EE. UU., cancelan shows por nombre de Trump en el Kennedy Center

La cancelación de Doug Varone and Dancers es la última de una serie de acciones de artistas que han cancelado presentaciones en uno de los centros culturales más importantes de Estados Unidos este mes.

Ya se había producido una ola de retiros y renuncias en febrero pasado, después de que el presidente destituyera a varios miembros de la junta directiva y los reemplazara con sus leales.

El sitio web del Centro Kennedy también anunció la cancelación de dos presentaciones de Nochevieja del grupo de jazz The Cookers. Y en Nochebuena, el músico de jazz Chuck Redd canceló su concierto gratuito anual.

La compañía de danza Doug Varone and Dancers explicó que la cancelación de los espectáculos resultará en una pérdida de US$40.000. (ANSA).