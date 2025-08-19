EE. UU. dice estar preparado para usar "todos" sus recursos con el fin de frenar el narcotráfico de Venezuela

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

Estados Unidos ha asegurado este martes que está preparado para usar "todos" sus recursos con el fin de frenar el narcotráfico procedente de Venezuela después de que el Pentágono desplegara buques de guerra en la zona y Caracas hiciera lo propio desplegando millones de milicianos en el país, alegando un "plan de paz" ante amenazas externas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha declarado en una rueda de prensa que el presidente estadounidense, Donald Trump, "ha sido muy claro y consecuente" con respecto a Venezuela.

"Está preparado para usar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia", ha dicho cuando se le ha preguntado sobre si piensa desplegar tropas en territorio venezolano.

Durante su intervención, ha reiterado que el "régimen" de Nicolás Maduro "no es un gobierno legítimo de Venezuela", a ojos de la Administración de Trump, sino "un cartel narcoterrorista".

"Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas hacia el país", ha añadido.

A principios de mes, el Gobierno estadounidense situó en US$50 millones (casi 43 millones de euros) la recompensa a cambio de información que facilite el arresto del presidente de Venezuela, elevando así la cifra de US$25 millones (algo más de 21 millones de euros) anunciada a principios de este año.

Washington justificó esta decisión, según la Fiscalía, porque "la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios y casi siete toneladas vinculadas al propio" dirigente venezolano, mientras que su cartera "ha incautado más de US$700 millones (casi 600 millones de euros) en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y mucho más".