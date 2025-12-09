EE. UU.- Doce exagentes del FBI despedidos por Kash Patel lo demandan y afirman que persigue "sus propios fines políticos"

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

Una docena de exagentes del FBI han demandado este lunes al actual director de la agencia, Kash Patel, al que han acusado de "eludir los procesos internos del FBI para sus propios fines políticos" cuando los despidió por haberse arrodillado durante una manifestación desarrollada en medio de la ola de protestas que en 2020 siguieron al asesinato del hombre afroamericano George Floyd por parte de un agente de Policía.

La demanda, según ha recogido la cadena CNN, argumenta que la decisión de arrodillarse fue "táctica" y "meditada" y que, como resultado de la misma, una "turba que incluía individuos hostiles" hacia los miembros del cuerpo "siguió adelante sin que se desatara la violencia".

"El expediente de la investigación estableció que cada demandante actuó de forma apolítica y táctica para reducir la tensión, con el objetivo de preservar vidas estadounidenses y mantener el orden, y sin ningún propósito indebido", reza el documento.

Con todo, para los entonces miembros del FBI, Patel ya había decidido despedirlos antes de llegar a la dirección y "eludió los procesos internos del FBI para sus propios fines políticos". Según los agentes, Patel y otras autoridades consideraron que la foto y sus acciones "no estaban alineadas con el presidente (Donald) Trump", violando así sus derechos, incluidos los amparados por la Primera Enmienda.

En sus cartas de despido, el director del organismo apenas señaló que los entonces agentes "habían demostrado una conducta poco profesional y falta de imparcialidad en el desempeño de sus funciones, llevando a la instrumentalización política del Gobierno", según el documento.

Esta demanda se suma a la presentada en septiembre por otro grupo de altos cargos del FBI que alegaron haber sido despedidos por razones políticas. Entre ellos está el otrora subdirector de la oficina local de Washington D.C. Steven Jensen, quien había sugerido que se permitiera una investigación interna estándar sobre el incidente que centra la demanda presentada por los doce exagentes este lunes.