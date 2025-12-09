EE. UU. exige a México el agua que debe. Sheinbaum replica que no es posible pagar ahora.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La deuda mexicana de agua de las cuencas fronterizas compartidas entre Estados Unidos y México volvió a ser motivo de amenazas de aranceles por parte de Donald Trump. Pero la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el martes que aunque su país tiene intención de pagar, no puede hacerlo ahora.

Sheinbaum explicó en su conferencia de prensa diaria que este año se entregó mucha más agua de la que se envió en años anteriores, pero argumentó que no se puede pagar todo debido a la sequía, para no poner en riesgo el abastecimiento a los ciudadanos y por un “impedimento físico”: el tamaño del ducto que lleva agua al río Bravo no permite entregar más de la que actualmente se está enviando.

“Se van a hacer una serie de propuestas para poder entregar agua de aquí a diciembre y otra que venga en los siguientes años que no ponga en riesgo evidentemente a la población y a la producción agrícola en México, pero que también podamos ayudar a los Estados Unidos”, agregó la mandataria. El tema se tratará en una reunión virtual con autoridades estadounidenses prevista para el martes por la tarde.

Según el tratado de 1944 México está obligado a entregar 430 millones de metros cúbicos (350.000 acres-pie) de agua por año, o aproximadamente 2.150 millones de metros cúbicos (1,75 millones de acres-pie) en cinco años por el este de la frontera común (el río Bravo). Estados Unidos, a cambio, le da a México aún más agua de otras fuentes ubicadas más al oeste (las cuencas del río Colorado y del río Tijuana).

Pero los problemas llegan cuando se cumplen los ciclos quinquenales y hay sequía, como ocurre ahora.

Trump amenazó por primera vez con aranceles por este tema en abril y la víspera dijo que impondría un 5% de aranceles a México porque “sigue violando” el tratado.

“Estados Unidos necesita que México envíe 200.000 acres-pie (unos 246 millones de metros cúbicos) de agua antes del 31 de diciembre, el resto debe llegar pronto después”, indicó en sus redes sociales. "Hasta ahora, México no está respondiendo y eso es injusto para nuestros granjeros estadounidenses".

Desde las primeras tensiones ambos países han llegado a acuerdos puntuales sobre el tema y la presidenta mexicana confió en que en esta ocasión vuelva a haber un entendimiento.

“Lo que hay es la mejor voluntad para poder entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores”, subrayó.