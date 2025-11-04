EE. UU.- Goodyear eleva sus pérdidas por encima de 1.500 millones de euros hasta septiembre

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El fabricante de neumáticos Goodyear registró pérdidas por 1.800 millones de dólares (1.563 millones de euros), frente a las pérdidas de 27 millones de dólares (23,4 millones de euros) del mismo período del año anterior. Las ventas netas de Goodyear en los primeros nueve meses de 2025 fueron de 13.400 millones de dólares (11.636 millones de euros), con un volumen total de 116,4 millones de unidades de neumáticos. Por su parte, la compañía registró un beneficio operativo del segmento de 641 millones de dólares (556 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2025, un 30% menos en comparación con los 920 millones de dólares (798 millones de euros) del año anterior. Solo en el tercer trimestre, Goodyear registró pérdidas por importe de 2.200 millones de dólares (1.910 millones de euros) en el tercer trimestre del año, frente a las pérdidas de 37 millones de dólares (32,13 millones de euros) del mismo período del año anterior. Las ventas netas de Goodyear en el tercer trimestre de 2025 fueron de 4.600 millones de dólares (3.994 millones de euros), con un volumen total de 40 millones de unidades de neumáticos. Por mercados, los ingresos de la región Américas en el tercer trimestre de 2025, que ascendieron a 2.700 millones de dólares (2.344 millones de euros), fueron un 4,2% inferiores a las del año anterior, debido a la disminución del volumen de reposición, compensada parcialmente por las ventajas en precios y combinación de productos. Por su parte, la facturación en la región EMEA en el tercer trimestre de 2025, que alcanzaron los 1.400 millones de dólares (1.215 millones de euros), aumentaron un 4,4% con respecto al año anterior. Este incremento se debió al impacto positivo de las fluctuaciones cambiarias y a las ventajas en la combinación de precios, compensado parcialmente por un menor volumen de neumáticos. Las ventas netas de Asia Pacífico en el tercer trimestre de 2025, que ascendieron a 501 millones de dólares (435 millones de euros), fueron un 18,9% inferiores a las del año anterior, debido a la venta del negocio de neumáticos y a un menor volumen de ventas. Por otro lado, la compañía ha anunciado que ha completado la venta, previamente anunciada, de la mayor parte de su negocio químico a una filial de Gemspring Capital Management, con fecha efectiva del 31 de octubre de 2025, por un precio de compra de 650 millones de dólares (564 millones de euros), sujeto a ajustes. Al cierre de la operación, Goodyear recibió aproximadamente 580 millones de dólares (503 millones de euros) en efectivo, lo que refleja ajustes en el capital de trabajo, incluyendo un ajuste por cuentas por cobrar entre compañías. "Con la venta de nuestra división química, hemos completado todas las ventas de activos previstas en nuestro programa de transformación Goodyear Forward", ha declarado el director ejecutivo y presidente de Goodyear, Mark Stewart.