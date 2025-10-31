LA NACION

EE. UU.: Índice PMI de Chicago sube a 43,8 en octubre, por encima de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
EE. UU.: Índice PMI de Chicago sube a 43,8 en octubre, por encima de lo previsto
EE. UU.: Índice PMI de Chicago sube a 43,8 en octubre, por encima de lo previstoPat Sullivan - AP

Por Lynx Insight Service

* El índice de actividad en Estados Unidos de la encuesta Chicago PMI subió al 43,8 en octubre, según datos publicados el viernes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 42,3 en octubre.

* El dato de septiembre había mostrado un nivel de 40,6.

* El índice es el resultado de una encuesta realizada entre directivos de compras de la industria de la zona de Chicago.

* Es muy valorado por los economistas ya que se publica antes de la difusión de los índices nacionales de actividad empresarial y puede adelantar las tendencias del conjunto del país.

LA NACION
Más leídas
  1. El atrevido look de Sydney Sweeney que se robó todas las miradas
    1

    Sydney Sweeney se robó toda la atención con un vestido transparente que dejó poco a la imaginación

  2. El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal
    2

    El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal: “Jesucristo me llamó”

  3. Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados
    3

    Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados

  4. La impresionante jugada de Poroto Cambiaso en la conquista de La Natividad-La Dolfina
    4

    Abierto de Tortugas: la espectacular jugada de Poroto Cambiaso en una final que dejó a La Natividad-La Dolfina a las puertas de la historia

Cargando banners ...