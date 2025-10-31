EE. UU.: Índice PMI de Chicago sube a 43,8 en octubre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice de actividad en Estados Unidos de la encuesta Chicago PMI subió al 43,8 en octubre, según datos publicados el viernes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 42,3 en octubre.

* El dato de septiembre había mostrado un nivel de 40,6.

* El índice es el resultado de una encuesta realizada entre directivos de compras de la industria de la zona de Chicago.

* Es muy valorado por los economistas ya que se publica antes de la difusión de los índices nacionales de actividad empresarial y puede adelantar las tendencias del conjunto del país.