EE. UU. insta a Europa a apostar por el petróleo y el gas, no por las renovables

Por Edward McAllister y Lefteris Papadimas

ATENAS, 7 nov (Reuters) - Las inversiones mundiales en energías renovables no están dando frutos y el mundo debería centrarse en garantizar un suministro fiable de combustibles fósiles, afirmaron los secretarios de Energía e Interior de Estados Unidos, mientras trabajaban para convencer a Europa de que compre más petróleo y gas de su país.

Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de petróleo y gas de Europa gracias al auge del esquisto bituminoso, y sus empresas están tratando de aumentar esa cuota a medida que la Unión Europea avanza hacia el corte total de las importaciones energéticas rusas restantes.

El mensaje de los funcionarios estadounidenses en una conferencia de energía en Atenas esta semana destaca el cambio en la política de Washington bajo el Gobierno de Donald Trump, que ha hecho retroceder las regulaciones ambientales y ha promocionado el "dominio" del petróleo y el gas como un motor central para la economía estadounidense.

"Simplemente no ha funcionado", dijo el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sobre la transición a las energías renovables en la conferencia, donde empresas estadounidenses anunciaron acuerdos para suministrar y perforar gas en Europa.

Wright dijo el jueves que quería que Estados Unidos sustituyera "cada molécula" de gas ruso que llega a Europa Occidental.

Estados Unidos produce más de 20 millones de barriles por día de petróleo y líquidos, uno de cada cinco barriles del mundo.

Su mensaje pone de manifiesto la brecha existente con muchos países de la UE, que esta semana acordaron reducir las emisiones en un 90% para 2040, respecto a los niveles de 1990, aunque se suavizaron los objetivos anteriores.

Según Wright, el mundo ha gastado entre US$4 y US$8 billones en conectar parques solares y eólicos a la red, pero el año pasado estas fuentes seguían representando sólo el 2,6% de la energía mundial. "Cada año gastamos más dinero en energías bajas en carbono que en hidrocarburos, pero (...) el trasvase de dinero no se ha traducido en un cambio en el suministro energético", afirmó Wright, que más tarde calificó el cambio climático de "engaño".

Por su parte, el Secretario de Interior, Doug Burgum, afirmó: "No hay transición energética, sólo hay adición de energía".

(Reporte de Edward McAllister. Editado en español por Juana Casas)