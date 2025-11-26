EE. UU. intenta de nuevo poner fin al estatuto de protección de inmigrantes haitianos
- 1 minuto de lectura'
Por Ted Hesson
WASHINGTON, 26 nov (Reuters) -
El Gobierno de Estados Unidos quiere poner fin a la protección humanitaria para los haitianos, diciendo que su estatus legal terminará el 3 de febrero, según un aviso oficial publicado el miércoles, una medida que se conoce a pesar de la espiral de violencia en Haití que ha desplazado a más de 1 millón de personas.
El aviso que anuncia el fin del Estatus de Protección Temporal para los haitianos señala que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha determinado que no hay "condiciones extraordinarias y temporales" en el país que impidan el regreso de los migrantes.
El Gobierno de Donald Trump ha tomado medidas para poner fin a la mayoría de las inscripciones en el programa TPS como parte de una represión más amplia de la inmigración legal e ilegal.
Como candidato presidencial en 2024, Trump apuntó en particular a los inmigrantes haitianos en Estados Unidos, alegando sin pruebas que estaban comiendo mascotas en Springfield, Ohio.
(Reporte de Ted Hesson, reporte adicional de Susan Heavey. Editado por Javier Leira)
- 1
Identificaron cuatro de casos de sarampión en una familia de turistas que viajó por el país en micros de larga distancia
- 2
Córdoba: avanzan las obras del parque acuático más grande del país, con 30 toboganes y más de 50 atracciones
- 3
Crimen en City Bell: atraparon al principal sospechoso por el homicidio de la psiquiatra de 68 años
- 4
Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio