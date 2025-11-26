EE. UU. intenta de nuevo poner fin al estatuto de protección de inmigrantes haitianos

Por Ted Hesson

WASHINGTON, 26 nov (Reuters) -

El Gobierno de Estados Unidos quiere poner fin a la protección humanitaria para los haitianos, diciendo que su estatus legal terminará el 3 de febrero, según un aviso oficial publicado el miércoles, una medida que se conoce a pesar de la espiral de violencia en Haití que ha desplazado a más de 1 millón de personas.

El aviso que anuncia el fin del Estatus de Protección Temporal para los haitianos señala que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha determinado que no hay "condiciones extraordinarias y temporales" en el país que impidan el regreso de los migrantes.

El Gobierno de Donald Trump ha tomado medidas para poner fin a la mayoría de las inscripciones en el programa TPS como parte de una represión más amplia de la inmigración legal e ilegal.

Como candidato presidencial en 2024, Trump apuntó en particular a los inmigrantes haitianos en Estados Unidos, alegando sin pruebas que estaban comiendo mascotas en Springfield, Ohio.

(Reporte de Ted Hesson, reporte adicional de Susan Heavey. Editado por Javier Leira)