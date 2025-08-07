EE. UU., Japón y Marruecos, el "top" 3 de destinos favoritos para los españoles, según Holafly

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

Estados Unidos, Japón y Marruecos son elegidos como los tres destinos preferidos por los turistas españoles para viajar al extranjero en 2025, según los últimos datos de la empresa especializada en soluciones de conectividad Holafly.

"Cada vez más viajeros españoles buscan experiencias únicas y conectividad total allá donde van", asegura el CEO de Holafly que asegura que la lista de opciones favoritas para los españoles la cierran México y China.

Las tendencias de consumo de eSIM al alza detectadas por Holafly muestran como una de las principales preocupaciones de los españoles es su conectividad móvil en el extranjero.

Mantenerse conectados en sus destinos vacacionales se convierte en un elemento básico incluso en escapadas de última hora.

Según datos de DE-CIX de julio de 2025, el 93% de los españoles que viajan en verano se conectan a Internet.

La mayoría lo hace a través de la tarifa de datos móvil (55,6%), seguido de la conexión Wi-Fi en hoteles (20,4%) y las tarjetas SIM locales (11,2%).

Con aplicaciones como WhatsApp (70,7%) e Instagram/TikTok (57,6%) dominando el uso, mantenerse online es un elemento clave para los viajeros modernos.

El alto coste del roaming fuera de la UE, que puede llegar a los 12,10 euros por megabyte, ha disparado el interés por alternativas como las eSIM, que permiten a los viajeros despreocuparse de las facturas sorpresa y tener un control total de su consumo.

"Nuestro objetivo es que cada viajero pueda centrarse en vivir la aventura, sin renunciar a compartir cada momento, trabajar en remoto o gestionar cualquier imprevisto, independientemente del país al que viajen", concluye Pablo Gómez.