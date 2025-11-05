EE. UU.- La firma estadounidense de defensa Palantir triplica beneficios en el tercer trimestre y gana 414,2 millones

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La firma estadounidense de defensa Palantir se anotó durante el tercer trimestre un beneficio neto atribuido de US$475,6 millones (414,2 millones de euros), lo que supone triplicar (231,4%) el resultado del mismo periodo del año anterior. Los ingresos se situaron en los US$1.181 millones (1.029 millones de euros) y subieron un 62,9%, mientras que el sumatorio de costes de actividad, venta, marketing o I+D, entre otros, ascendió a US$787,8 millones (686,1 millones de euros), un 28,7% más. Ya en el conjunto de los nueve primeros meses, Palantir se anotó unas ganancias de US$1.016 millones (884,8 millones de euros) y una facturación de US$3.069 millones (2.673 millones de euros), un 165,1% y un 50,6% más, respectivamente. "Estos resultados hacen innegable el impacto transformador del uso de AIP [plataforma de IA] para potenciar la IA. El crecimiento interanual de nuestro negocio en EE.UU. escaló hasta el 77% y el alza interanual del sector comercial en EE.UU. se disparó al 121%", ha afirmado el cofundador y consejero delegado de Palantir, Alexander Karp. PREVISIONES Palantir ha elevado sus previsiones para 2025 y ahora estima que los beneficios ajustados estarán en el rango de los US$2.151 a 2.155 millones (1.873 a 1.877 millones de euros). Los ingresos se quedarán entre los US$4.396 y 4.400 millones (3.828 y 3.832 millones de euros). Después, las ganancias del cuarto trimestre estarán entre los US$695 y 699 millones (605,3 y 608,7 millones de euros) y la cifra de negocio entre los US$1.327 y 1.331 millones (1.156 y 1.159 millones de euros).