EE. UU.- Liberada bajo fianza una familiar de la jefa de prensa de la Casa Blanca detenida durante una redada migratoria

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press)

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha liberado este martes a una familiar de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que fue detenida durante una redada migratoria hace casi un mes en el estado de Massachusetts.

Bruna Caroline Ferreira, excuñada de Leavitt y quien comparte un hijo con su hermano, ha sido liberada bajo fianza tras ser detenida el pasado 12 de noviembre mientras conducía de camino al colegio de su hijo, según ha confirmado su abogado, Todd Pomerleau.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Ferreira es una "inmigrante ilegal de Brasil" que se quedó en suelo estadounidense con un visado de turista que expiró en junio de 1999. Un portavoz de la agencia federal aseguró que sobre ella pesaba un "arresto previo por agresión".

La defensa de Ferreira ha defendido que recibió protección del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que busca blindar legalmente ante cualquier proceso de deportación a aquellos migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores.

Pomerleau ya detalló en una entrevista con la cadena NBC News que Ferreira no tiene antecedentes penales y que el Gobierno se podría estar refiriendo a un incidente ocurrido en 2008 en el que su clienta, de entonces 16 años, fue citada ante un tribunal de menores por una discusión ante una cafetería, si bien el caso fue desestimado.

"Estos son procedimientos privados, no penales, conforme a la ley", explicó su abogado, agregando que nunca llegó a estar detenida, ya que fue tan solo una citación, y que los registros de los tribunales de menores se encuentran sellados.