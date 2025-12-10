EE. UU.- Los demócratas ganan por primera vez en 30 años la Alcaldía de Miami, Florida

MADRID, 10 Dic. 2025 (Europa Press)

La demócrata Eileen Higgins ha ganado este martes las elecciones a la Alcaldía de Miami, venciendo al republicano Emilio González, al que habría respaldado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De este modo, Higgins se convertirá en la primera representante del Partido Demócrata en gobernar la ciudad más poblada del estado de Florida en casi 30 años.

Higgins, que, según las proyecciones de la cadena NBC se ha hecho con el 59% de los votos frente al 41% de González en la segunda vuelta de los comicios, ha celebrado a través de su cuenta en Facebook una victoria con la que espera que Miami pueda "abrir la puerta a una nueva era para nuestra ciudad, definida por un liderazgo ético y responsable que genere resultados reales para la gente".

"Esta noche, celebramos no solo una victoria, sino un nuevo comienzo para Miami: Una ciudad que nos pertenece a todos y un futuro que construiremos juntos", ha agregado.

Ambos candidatos han centrado sus campañas en distanciarse con las anteriores alcaldías y abordar las preocupaciones de la población en el ámbito económico. Con todo, Higgins ha criticado a Trump —y por su apoyo a González—, con motivo de sus políticas migratorias y la campaña de deportación emprendida por su Administración, que, según ella, ha llevado a los votantes hispanos y haitianos a "tener miedo de su Gobierno".

Sin embargo, González, que ya ha llamado a Higgins para desearle "éxito", no se ha presentado como un seguidor del magnate republicano y ha centrado su mensaje en problemas locales, en particular sobre urbanismo, tratando de desviar las críticas derivadas de las políticas del inquilino de la Casa Blanca.

Los demócratas llevaban desde 1997 sin que uno de sus candidatos ostentase el gobierno local y aquella legislatura duró apenas cuatro meses, a causa de unas elecciones marcadas por fraude electoral.

Desde entonces, la alcaldía ha correspondido a un político republicano en todas las legislaturas menos en las dos ganadas por el independiente Manny Díaz entre 2001 y 2009.