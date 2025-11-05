EE. UU.- McDonald's gana un 1% más en el tercer trimestre, hasta 1.981 millones

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - La cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida McDonald's cerró el tercer trimestre de 2025 con un beneficio neto de 2.278 millones de dólares (1.981 millones de euros), lo que supone un avance del 1% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha revelado la compañía. La facturación de la multinacional sumó 7.078 millones de dólares (6.155 millones de euros), un 3% más que un año antes en cifras absolutas, mientras que en datos comparables, esto es obviando el tipo de cambio y las variaciones del perímetro contable, el crecimiento fue del 3,6%. Los ingresos de McDonald's procedentes de las comisiones y tasas cobradas a los franquiciados avanzaron un 7%, hasta los 4.363 millones de dólares (3.794 millones de euros), mientras que los de los restaurantes operados por la propia empresa disminuyeron un 3%, hasta los 2.563 millones de dólares (2.229 millones de euros). De este modo, en los primeros nueve meses de 2025, la cadena de restaurantes contabilizó un beneficio neto de 6.399 millones de dólares (5.565 millones de euros) y una cifra de negocio de 19.876 millones de dólares (17.284 millones de euros), lo que implica una mejora del 3% y del 2%, respectivamente. Chris Kempczinski, presidente y consejero delegado de McDonald's, ha defendido que los resultados publicados muestran la capacidad de la empresa "para generar un crecimiento sostenible incluso en un entorno desafiante".