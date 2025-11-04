EE. UU.- Muere el exvicepresidente de EE. UU. Dick Cheney a los 84 años
Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El exvicepresidente de Estados Unidos Richard B. Cheney, más conocido como Dick Cheney, ha fallecido a los 84 años de edad, debido a "complicaciones" derivadas de una neumonía y de una enfermedad cardiovascular, según un comunicado difundido este martes por su familia. Cheney, número dos de la Administración de George W. Bush, falleció el lunes por la noche. Su familia ha querido recordarlo como "un hombre grande y bueno, que enseñó a sus hijos y nietos a querer a su país y a vivir vidas de valentía, honor, amor, amabilidad y pesca". "Estamos agradecidos por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestro país", reza el comunicado recogido por los medios estadounidenses, que dedica unos mensajes de reconocimiento a quien fue su esposa durante más de seis décadas, Lynne, y también a sus dos hijas. Cheney ostentó también la cartera de Defensa en Estados Unidos y se convirtió durante una época en uno de los pilares del Partido Republicano, pero en las elecciones de 2024 confesó que no votaría por el magnate Donald Trump sino por la demócrata Kamala Harris.
- 1
Emocionado, Guillermo Francos se reunió con Adorni y se despidió de la Casa Rosada
- 2
El futuro de Scioli en el Gobierno está en duda tras la salida de Francos
- 3
Inaugurarán el tren más rápido de Sudamérica: alcanzará una velocidad de 350 km/h y conectará dos ciudades de Brasil
- 4
“Almas asesinadas”: las macabras búsquedas de César Sena en Google antes y después del crimen de Cecilia Strzyzowski