EE. UU.- Oracle se desploma hasta un 16,5% en la apertura de Wall Street y arrastra a las tecnológicas

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) - Las acciones de Oracle llegaban a bajar hasta un 16,49% en la apertura de los mercados estadounidenses, después de que el gigante tecnológico cofundado por Larry Ellison haya defraudado las expectativas con los resultados de su segundo trimestre fiscal y tras elevar su previsión de gastos de capital en centros de datos e infraestructura de IA. Los títulos de la compañía llegaban a bajar hasta un 16,49% en la apertura de la Bolsa de Nueva York, borrando en apenas unos segundos casi $100.000 millones de dólares (85.847 millones de euros) de capitalización. A punto de cumplirse la primera hora de negociación en Wall Street, la cotización de la compañía se estabilizó en unos 193,45 dólares, reduciendo el castigo para las acciones de la empresa al 13,36%. El desplome de Oracle arrastraba a otros grandes valores tecnológicos, como Coreware (-5,91%), Broadcom (-3,54%), Nvidia (-3,16%), AMD (-3,77%), Intel (-2,18%), Palantir (-2,43%), Alphabet (-1,57%) o Apple (-1,03%). Oracle obtuvo un beneficio neto de $6.135 millones de dólares (5.267 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, finalizado el 30 de noviembre, lo que equivale a un alza del 95% en comparación con las ganancias registradas durante el mismo periodo del ejercicio anterior, según informó la compañía, que aumentó en $15.000 millones de dólares (12.877 millones de euros) su previsión de gasto de capital (CapEx) para el conjunto del año fiscal. El resultado de la multinacional reflejó un impacto positivo extraordinario de $2.700 millones de dólares (2.318 millones de euros) en relación con la venta su participación en Ampere, después de que Oracle ya no considere estratégico seguir diseñando, fabricando y utilizando sus propios chips en sus centros de datos en la nube. "Ahora estamos comprometidos con una política de neutralidad de chips, en la que colaboramos estrechamente con todos nuestros proveedores de CPU y GPU. Por supuesto, seguiremos comprando las GPU más recientes de Nvidia, pero debemos estar preparados y ser capaces de implementar cualquier chip que nuestros clientes deseen comprar. Habrá muchos cambios en la tecnología de IA en los próximos años y debemos mantenernos ágiles para responder a ellos", indicó Larry Ellison, presidente y director de tecnología de Oracle. La cifra de negocio de la multinacional alcanzó en el trimestre los $16.058 millones de dólares (13.785 millones de euros), un 14,2% más que un año antes, incluyendo un crecimiento del 34% de los ingresos en la nube, hasta $7.977 millones de dólares (6.848 millones de euros), mientras que facturó un 3% menos por las ventas de software, hasta $5.877 millones de dólares (5.045 millones de euros), aunque un 7% más por hardware, con $776 millones de dólares (666 millones de euros). De su lado, los ingresos procedentes de la comercialización de servicios aumentaron un 7%, hasta $1.428 millones de dólares (1.226 millones de euros). De este modo, en la primera mitad de su año fiscal Oracle contabilizó un beneficio neto de $9.062 millones de dólares (7.780 millones de euros), un 49% por encima del resultado anotado por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que los ingresos sumaron $30.983 millones de dólares (26.598 millones de euros), un 13% más. En la conferencia con analistas posterior a la publicación de los resultados de la empresa, Doug Kehring, director financiero principal de Oracle, confirmó la expectativa de ingresos para el conjunto del ejercicio en unos $67.000 millones de dólares (57.517 millones de euros), aunque advirtió de que la empresa ahora prevé que el gasto de capital (CapEx), la inversión en centros de datos e infraestructura de IA, en el año fiscal 2026 "sea aproximadamente $15.000 millones de dólares superior a lo previsto después del primer trimestre". Asimismo, en relación con las previsiones específicas para el tercer trimestre, Oracle espera que los ingresos totales de la nube crezcan entre un 37% y un 41% a tipo de cambio constante y entre un 40% y un 44% en dólares.