EE. UU. persigue a un tercer petrolero cerca de Venezuela, dicen funcionarios

Por Idrees Ali

21 dic (Reuters) -

La Guardia Costera de Estados Unidos está persiguiendo a un petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela, dijeron funcionarios a Reuters el domingo, en lo que sería la segunda operación de este tipo este fin de semana y la tercera en menos de una semana.

Uno de los funcionarios dijo que el petrolero estaba bajo sanciones. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no dieron una ubicación específica para la operación.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el domingo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada un "bloqueo" de todos los petroleros bajo sanciones que entren y salgan de Venezuela.

La campaña de presión de Trump sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de la nación sudamericana. Al menos 100 personas han muerto en los ataques.

El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el domingo que los dos primeros petroleros incautados operaban en el mercado negro y suministraban petróleo a países sancionados.

"No creo que la gente deba preocuparse aquí en Estados Unidos de que los precios vayan a subir debido a la incautación de estos barcos", dijo Hassett. "Sólo hay un par de ellos, y eran barcos del mercado negro".

Pero un operador petrolero dijo a Reuters que las incautaciones aumentan los riesgos geopolíticos y probablemente harán subir los precios del petróleo cuando se reanuden las operaciones asiáticas el lunes. Por otro lado, las expectativas de un final de la guerra en Ucrania podrían ayudar a mantener bajo control las subidas del precio del petróleo, dijo el operador. (Reporte de Idrees Ali; Escrito por Helen Coster; Editado en Español por Ricardo Figueroa)