EE. UU. pide revisión de supuesta denegación de derechos de trabajadores de ThyssenKrupp en México
- 1 minuto de lectura'
13 nov (Reuters) - Estados Unidos ha solicitado una revisión en el marco del tratado comercial de Norteamérica, el TMEC, de la supuesta denegación de derechos de trabajadores en una planta de fabricación de piezas de automóviles de ThyssenKrupp en el centro-norte de México, dijo el jueves la oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR).
En relación con las alegaciones de que a empleados de la planta de ThyssenKrupp, ubicada en San Luis Potosí, se les niega el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, Estados Unidos ha suspendido la liquidación de las entradas no liquidadas de mercancías de la instalación, dijo la USTR en un comunicado. (Reporte de Christian Martinez e Ismail Shakil; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)
