EE. UU. prepara la incautación de más petroleros cerca de Venezuela: fuentes

Por Jonathan Saul, Marianna Parraga y Matt Spetalnick

HOUSTON/LONDRES/WASHINGTON, 11 dic (Reuters) - Estados Unidos se prepara para interceptar más barcos que transportan petróleo venezolano tras la incautación de uno esta semana, mientras eleva la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, dijeron el jueves seis fuentes familiarizadas con el asunto.

La incautación fue la primera interrupción de un cargamento o buque petrolero de Venezuela, que ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2019. La acción se da junto a una acumulación militar a gran escala de Estados Unidos en el sur del Caribe.

La incautación ha puesto en alerta a los armadores, operadores y agencias marítimas que participan en el transporte de crudo venezolano, con muchos reconsiderando si zarpar de aguas venezolanas en los próximos días como estaba previsto, dijeron fuentes navieras.

Se esperan nuevas intervenciones directas de Estados Unidos en las próximas semanas contra buques que transportan petróleo venezolano y que también pueden haber transportado crudo de otros países objeto de sanciones de Washington, como Irán, según las fuentes, que no quisieron ser identificadas debido a lo delicado del asunto.

La petrolera estatal PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios. El Gobierno de Venezuela dijo esta semana que la incautación estadounidense constituía un "robo".

Cuando se le preguntó si el Gobierno de Donald Trump planeaba más incautaciones de barcos, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a periodistas que no hablaría sobre futuras acciones, pero dijo que Estados Unidos continuaría ejecutando las políticas de sanciones del presidente.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo los buques sancionados surcan los mares con petróleo del mercado negro, cuyo producto alimentará el narcoterrorismo de regímenes canallas e ilegítimos de todo el mundo", señaló.

Según una de las personas familiarizadas con el asunto, Estados Unidos ha elaborado una lista de varios petroleros sancionados más que podrían ser incautados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el de Seguridad Nacional habían estado planeando las incautaciones durante meses, según dos de las personas.

Una reducción o detención de las exportaciones de petróleo, el principal generador de ingresos de Venezuela, pondría a prueba las finanzas del Gobierno de Maduro.

FLOTA EN LAS SOMBRAS

El nuevo enfoque de Estados Unidos se centra en las actividades de lo que se llama la flota en las sombras de petroleros que transporta petróleo sancionado a China, el mayor comprador de crudo de Venezuela e Irán.

A menudo, un mismo buque realiza viajes por separado en nombre de Irán, Venezuela y Rusia, añadieron las fuentes.

La incautación del petrolero, de nombre Skipper, provocó que al menos un cargador suspendiera temporalmente los viajes de tres cargamentos que sumaban casi 6 millones de barriles del grado de exportación insignia de Venezuela, Merey, dijeron las fuentes.

"Los cargamentos acababan de ser cargados y estaban a punto de zarpar hacia Asia", dijo un ejecutivo comercial involucrado en el comercio y transporte de petróleo venezolano. "Ahora los viajes se han cancelado y los petroleros están esperando frente a las costas venezolanas, ya que es más seguro hacerlo así".

Las fuerzas estadounidenses estaban vigilando a los petroleros en alta mar y a algunos buques en puertos venezolanos, en reparación o cargados, y esperando a que zarparan hacia aguas internacionales antes de actuar, dijo una de las fuentes.

En el período previo a la incautación del Skipper, que fue sancionado anteriormente por su comercio de petróleo con Irán, las fuerzas estadounidenses habían intensificado la vigilancia de las aguas cercanas a Venezuela y la vecina Guyana, dijo otra de las fuentes.

El calendario de nuevas incautaciones dependería en parte de la rapidez con la que se pudieran tomar medidas para que los puertos recibieran los buques incautados para descargar petróleo, dijo una de las fuentes.

Muchos de los buques de la flota clandestina que transportan petróleo sancionado son viejos, su propiedad es opaca y navegan sin cobertura de seguro de primer nivel. Esto hace que muchos puertos sean reacios a recibirlos.

(Reporte de Jonathan Saul en Londres, Marianna Parraga y Arathy Somasekhar en Houston, Matt Spetalnick en Washington y Aizhu Chen en Singapur. Edición en español de Javier López de Lérida)