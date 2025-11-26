EE. UU. recorta un 36% el gasto de Medicare en 15 medicamentos de alto precio

Por Patrick Wingrove y Deena Beasley

26 nov (Reuters) -

El programa de salud estadounidense Medicare dijo el martes que los nuevos precios negociados para 15 de sus fármacos más caros supondrán un ahorro del 36% en esos medicamentos en comparación con el gasto anual reciente, es decir, unos US$8.500 millones en costes netos de prescripción cubiertos. Los precios entrarán en vigor en 2027, incluido un precio mensual de US$274 para el popular fármaco GLP-1 semaglutida de Novo Nordisk, vendido como Wegovy para la pérdida de peso y Ozempic para la diabetes.

Según un análisis publicado en la Journal of Managed Care and Specialty Pharmacy, el reciente precio neto de Ozempic para Medicare fue de US$428 al mes. Medicare situó el precio de lista del medicamento, antes de descuentos y rebajas confidenciales, en US$959 al mes.

Basándose en esos precios de catálogo sin descuentos, Medicare dijo que el ahorro en los 15 medicamentos oscilaba entre el 38% y el 85%.

"Iban a ir a la mesa y tratar de presionar sobre esos precios, y eso es lo que hicieron", dijo William Padula, profesor de economía farmacéutica y de la salud de la Universidad del Sur de California.

Calquence, fármaco de AstraZeneca contra la leucemia; Ofev, de Boehringer, contra el cáncer de pulmón; e Ibrance, de Pfizer, contra el cáncer de mama fueron los medicamentos más afectados por esta ronda de negociaciones de Medicare, ya que cada uno de ellos sufrió un recorte de más de US$4.000 en sus precios netos estimados.

Las negociaciones anuales de precios se establecieron en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) de 2022, firmada por el presidente Joe Biden. Anteriormente, la ley prohibía a Medicare negociar con los fabricantes de medicamentos.

EL AHORRO SUPERA AL DEL AÑO ANTERIOR

El ahorro previsto para 2027 del 36% es mayor al 22% de ahorro del gasto neto —según una estimación de Goldman Sachs— que Medicare logró con la primera ronda de negociaciones de precios del año pasado para 10 medicamentos diferentes.

"Cada vez son más eficientes con su metodología", pero este último lote de nuevos productos probablemente tenía "más margen de maniobra" en el precio, dijo Padula.

Otros medicamentos que se negociaron este año fueron Trelegy Ellipta, inhalador para el asma y la EPOC de GSK, que tendrá un precio de US$175, frente a los US$654 de su precio de catálogo. Linzess, medicamento para el síndrome del intestino irritable de AbbVie, tendrá un nuevo precio de US$136, frente a los US$539 anteriores.

Los analistas dijeron que también compararán los nuevos precios con los negociados por otros países de altos ingresos, un concepto por el que ha luchado el presidente Donald Trump, que a veces se conoce como precios de nación más favorecida, o NMF.

La industria farmacéutica ha combatido los esfuerzos. "Ya sea la IRA o la NMF, la fijación de precios de medicamentos por parte del Gobierno es la política equivocada para Estados Unidos", dijo Alex Schriver, portavoz del organismo de la industria PhRMA.

Medicare cubre a más de 67 millones de personas mayores de 65 años y discapacitadas.

(Información de Patrick Wingrove en Nueva York y Deena Beasley en Los Ángeles; información adicional de Michael Erman en Nueva York; edición de Bill Berkrot, Edmund Klamann y Muralikumar Anantharaman; edición en español de Jorge Ollero Castela)