EE. UU. reitera advertencia a aerolíneas sobre "empeoramiento de la situación de seguridad" en Venezuela

16 dic (Reuters) - La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) reiteró el martes su advertencia del 21 de noviembre a las principales aerolíneas sobre un "empeoramiento de la situación de seguridad" al volar sobre Venezuela, y las instó a tener precaución.

"Las amenazas podrían suponer un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo y/o los aeropuertos y las aeronaves en tierra", señaló la FAA en un aviso.

La FAA emitió originalmente la advertencia el 21 de noviembre.

El aviso se produjo poco después de un despliegue militar a gran escala en el sur del Caribe ordenado por el presidente Donald Trump.

El presidente Nicolás Maduro dice que las acciones de Estados Unidos buscan sacarlo del poder y tomar las vastas reservas petroleras.

Tras la advertencia de la FAA, las aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos desde y hacia Venezuela y la autoridad aeronáutica local les revocó las concesiones a varias de ellas. (Reportaje de Bhargav Acharya en Toronto)