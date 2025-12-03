EE. UU. restringirá visas a nigerianos responsables de violencia contra cristianos
- 1 minuto de lectura'
ABUYA, Nigeria (AP) — Estados Unidos restringirá las visas para los nigerianos y sus familiares responsables de asesinatos masivos y violencia contra cristianos, informó el miércoles el Departamento de Estado.
“Estados Unidos está tomando medidas decisivas en respuesta a los asesinatos masivos y la violencia contra cristianos por parte de terroristas islámicos radicales, milicias étnicas fulani y otros actores violentos en Nigeria y más allá”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en una declaración publicada en X.
Rubio añadió que la política se aplicaría a otros gobiernos o individuos involucrados en violaciones de la libertad religiosa.
Indicó que las restricciones coinciden con una nueva política de conformidad con la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Los ataques en Nigeria tienen diversos motivos. Existen agresiones motivadas religiosamente que afectan tanto a cristianos como a musulmanes, enfrentamientos entre agricultores y pastores por recursos cada vez más escasos, rivalidades comunales, grupos secesionistas y enfrentamientos étnicos.
La población de Nigeria, de aproximadamente 220 millones de personas, está dividida casi por igual entre cristianos y musulmanes.
Durante mucho tiempo, el país de África Occidental ha enfrentado inseguridad desde varios frentes, como el grupo extremista Boko Haram, que busca establecer su interpretación radical de la ley islámica y ha atacado a musulmanes a los que considera no lo suficientemente comprometidos con su fe.
Además, se ha producido un aumento en las actividades de bandas armadas en la parte central del país que secuestran a habitantes para pedir rescate.
El mes pasado, el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono que comience a planificar una posible acción militar en Nigeria tras las denuncias de persecución contra cristianos en ese país.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
- 1
Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”
- 2
De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
- 3
Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos
- 4
La Corte comenzó con el decomiso de bienes de Lázaro Báez por US$ 60 millones en “la Ruta del Dinero K”