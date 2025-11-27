EE. UU. revisa todos los casos de asilo aprobados bajo Biden, según el DHS
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 27 nov (Reuters) - Estados Unidos está revisando todos los casos de asilo aprobados bajo la presidencia de Joe Biden, informó el jueves el Departamento de Seguridad Nacional, después de que un afgano disparó a dos miembros de la Guardia Nacional.
"Con efecto inmediato, el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con nacionales afganos se detiene indefinidamente a la espera de una nueva revisión de los protocolos de seguridad e investigación de antecedentes", dijo la portavoz del departamento, Tricia Mclaughlin, en un comunicado.
"La Administración (de Donald) Trump también está revisando todos los casos de asilo aprobados bajo el Gobierno Biden, que no investigó a estos solicitantes a gran escala".
(Reporte de Jasper Ward. Edición en español de Javier López de Lérida)
