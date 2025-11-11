EE. UU. se benefició del acuerdo de canje de divisas con Argentina, dice jefe del Tesoro

11 nov (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos "ganó dinero" al dar apoyo al banco central argentino antes de las elecciones de medio término del mes pasado, dijo el martes el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Usamos nuestro balance financiero para estabilizar al gobierno, uno de nuestros grandes aliados en América Latina, durante unas elecciones", dijo Bessent en una entrevista con la cadena MSNBC. "El presidente de allí ganó por goleada, el Gobierno va a ganar dinero".

El Departamento del Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de aclaración sobre los comentarios de Bessent.

El funcionario fue consultado por la línea de canje de US$20.000 millones que Washington preparó en apoyo del presidente argentino, Javier Milei, antes de las elecciones en las que el Gobierno se impuso, superando las expectativas.

Los funcionarios han evitado llamarlo rescate, refiriéndose a él como un apoyo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

"En la mayoría de los rescates no se gana dinero", dijo Bessent. "El Gobierno estadounidense ganó dinero".

Bessent dijo que hay una "oportunidad generacional" para crear aliados en América Latina, citando las próximas elecciones en Chile y Colombia.

"Estabilizando la economía allí (en Argentina) y obteniendo beneficios, es un muy buen negocio para el pueblo estadounidense", dijo Bessent. (Reporte de Rodrigo Campos en Nueva York y David Lawder en Washington; Editado en español por Javier Leira)