EE. UU. se benefició del "swap" con Argentina, según secretario del Tesoro de EE. UU.

11 nov (Reuters) - El Gobierno estadounidense "ganó dinero" al brindar apoyo al banco central de Argentina antes de las elecciones de medio término del mes pasado, dijo el martes el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Utilizamos nuestra capacidad financiera para estabilizar al gobierno de uno de nuestros grandes aliados en América Latina durante las elecciones", dijo Bessent en una entrevista con MSNBC. "El presidente ganó por una abrumadora mayoría, y el Gobierno va a ganar dinero", añadió.

El Departamento del Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de aclaración sobre las declaraciones de Bessent.

Bessent fue consultado sobre el "swap" de US$20.000 millones que el Gobierno estadounidense preparó para apoyar al presidente libertario argentino, Javier Milei, antes de las elecciones legislativas en las que su partido obtuvo un resultado superior al esperado.

Los funcionarios han evitado calificar al apoyo como un rescate financiero, refiriéndose a él como un apoyo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro estadounidense.

"En la mayoría de los rescates financieros no se gana dinero", afirmó Bessent. "El Gobierno estadounidense ganó dinero", agregó.

Bessent afirmó que existe una oportunidad histórica para forjar alianzas en América Latina, citando las próximas elecciones en Chile y Colombia.

"Al estabilizar la economía argentina y obtener ganancias, se trata de un excelente negocio para el pueblo estadounidense", declaró Bessent.

