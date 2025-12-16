EE. UU. suspende el acuerdo tecnológico con Reino Unido, según FT

16 dic (Reuters) -

Estados Unidos ha suspendido un acuerdo tecnológico que alcanzó con Reino Unido a principios de este año y que pretendía impulsar los lazos en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear civil, informó el lunes el Financial Times.

Representantes británicos confirmaron el lunes que Estados Unidos suspendió el acuerdo la semana pasada, dijo el diario, y agregó que el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump estaba presionando para que Reino Unido hiciera concesiones en áreas de comercio fuera de la asociación tecnológica.

Los dirigentes estadounidenses estaban cada vez más frustrados con la falta de voluntad de Reino Unido para abordar las llamadas barreras no arancelarias, incluidas las normas y reglamentos que rigen los alimentos y los bienes industriales, dijo el FT.

"Nuestra relación especial con Estados Unidos sigue siendo sólida y Reino Unido está firmemente comprometido a garantizar que el Acuerdo de Prosperidad Tecnológica ofrezca oportunidades a los trabajadores de ambos países", dijo un portavoz del Gobierno británico.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la petición de Reuters de hacer comentarios.

Ambos países suscribieron el "Acuerdo de Prosperidad Tecnológica" sobre inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear civil durante la visita de Trump a Reino Unido en septiembre.

Estados Unidos es el mayor socio comercial de Reino Unido y sus grandes empresas tecnológicas ya han invertido miles de millones de dólares en sus operaciones en Reino Unido. (Información de Gursimran Kaur en Bengaluru; información adicional de Devika Nair, edición de Christopher Cushing y Andrew Heavens; edición en español de María Bayarri Cárdenas)