EE. UU., Talarico gana las primarias demócratas para el Senado en Texas

Talarico, un exseminarista progresista de 36 años, considerado por algunos como una estrella en ascenso en el partido Demócrata, ha adoptado un enfoque amplio en su campaña, apelando a los votantes de ambos partidos y a los independientes.

En este estado tradicionalmente republicano, los demócratas llevan treinta años intentando ganar las elecciones estatales sin mucho éxito.

Sin embargo, la situación actual ofrece una oportunidad excepcional para revertir el escaño en el Senado en noviembre, dadas las crecientes críticas a las políticas migratorias de la administración Trump, en particular sus intentos de deportación masiva.

El descontento con la gestión de la economía por parte de la administración también pesa sobre los republicanos (ANSA)