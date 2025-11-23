EE. UU., Ucrania y funcionarios europeos discuten en Ginebra plan de Trump para poner fin a la guerra

Por Olivia Le Poidevin y Emma Farge

GINEBRA, 23 nov (Reuters) -

Funcionarios de Europa, Estados Unidos y Ucrania se reunieron el domingo en Ginebra para debatir un borrador de plan presentado por Washington para poner fin a la guerra de Ucrania, después de que Kiev y sus aliados expresaron su alarma por lo que consideran grandes concesiones a la agresora Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, tiene hasta el jueves para aprobar el plan de 28 puntos, que pide a Ucrania que ceda territorio, acepte límites a su ejército y renuncie a sus ambiciones de unirse a la OTAN.

Para muchos ucranianos, incluidos los soldados que luchan en el frente, estas condiciones equivaldrían a una capitulación tras casi cuatro años de lucha en el conflicto más letal que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde que se anunció el plan, ha habido una gran confusión sobre quién participó en su elaboración. Los aliados europeos aseguraron que no fueron consultados.

Un funcionario estadounidense dijo que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, llegaron el domingo para discutir el fin de la invasión a gran escala por parte de Rusia.

"Esperamos limar los últimos detalles (...) para redactar un acuerdo que sea ventajoso para ellos (Ucrania)", dijo un funcionario estadounidense. "No se acordará nada hasta que los dos presidentes se reúnan", dijo el funcionario, en referencia a Trump y Zelenski.

Antes de la partida de Rubio a Ginebra, Trump dijo que su propuesta actual para poner fin a la guerra no es su oferta final.

Un funcionario estadounidense dijo que habría reuniones de coordinación el domingo por la mañana antes de que las conversaciones comenzaran en serio en Ginebra. Habría un día completo de conversaciones en diferentes formatos entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, agregó.

Antes de la cita también hubo conversaciones positivas y constructivas entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, dijo la fuente, que pidió mantenerse en el anonimato.

PLAN EUROPEO

Convoyes de vehículos diplomáticos circularon por Ginebra el domingo por la mañana, cuando las conversaciones estaban a punto de comenzar.

El secretario del Ejército estadounidense, Daniel Driscoll, también está en Ginebra para asistir a las conversaciones, mientras que la delegación ucraniana está encabezada por el jefe de la oficina de Zelenski, Andriy Yermak.

Los asesores de seguridad nacional de la alianza E3, formada por Francia, Reino Unido y Alemania, participan en las conversaciones, junto con la Unión Europea. Italia también envió a un funcionario.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que hablaría con Zelenski más tarde en el día sobre el plan de paz.

Los líderes europeos y otros líderes occidentales afirmaron el sábado que el plan de paz de Estados Unidos, que hace suyas las principales demandas rusas, es una base para las conversaciones para poner fin a la guerra, pero necesita "trabajo adicional", ya que buscan un mejor acuerdo para Kiev antes de la fecha límite del jueves.

Una fuente del Gobierno alemán afirmó que se envió a Ucrania y a la administración estadounidense un borrador europeo del plan de paz, basado en la propuesta de Washington.

Antes de las conversaciones, Zelenski advirtió de que Ucrania corre el riesgo de perder su dignidad y libertad -o el respaldo de Washington- a causa del plan.

El presidente ruso, Vladimir Putin, describió el plan como la base de una resolución del conflicto, pero Moscú podría oponerse a algunas propuestas de la iniciativa, que exige que sus fuerzas se retiren de algunas zonas que han capturado.

(Reporte adicional de Andreas Rinke en Berlín, Julia Payne en Johannesburgo y Anastasiia Malenko en Kiev; editado en español por Carlos Serrano)