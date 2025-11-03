EE. UU.- Una jueza prorroga el bloqueo de la orden de Trump para desplegar a la Guardia Nacional en Portland

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - Una jueza federal de Estados Unidos ha prorrogado el bloqueo dictado para impedir que efectivos de la Guardia Nacional patrullen la ciudad de Portland, Oregón, lo que deja de nuevo en el aire la orden emitida por el presidente, Donald Trump, entre dudas sobre competencias y pulsos políticos. Tras tres días de vistas, la jueza Karin Immergut ha determinado que el bloqueo siga en vigor al menos hasta el viernes, informa la cadena CNN. Las tropas de la Guardia Nacional en realidad ya llevan semanas en bases de Portland, a la espera de que se dictamine la legalidad de su potencial despliegue. El Gobierno federal y Trump, en particular, sostienen que estos efectivos son necesarios para proteger a las fuerzas locales y al personal del servicio migratorio ante la escalada de las protestas. Para las autoridades estatales y locales, supone una injerencia sin precedentes por parte de la Administración central. En su dictamen, la jueza ha apuntado que, al menos hasta ahora, el Ejecutivo de Trump no ha sido capaz de demostrar que la situación de seguridad en Portland está fuera de control, más allá de conatos "aislados y esporádicos" de violencia a raíz de las protestas que comenzaron el pasado mes de junio. No considera por tanto que pueda hablarse de "rebelión" o que haya "un grupo organizado" responsable de instigar las movilizaciones o con capacidad para subvertir la capacidad de la Administración, en contra del criterio esgrimido desde Washington y que Trump ha utilizado también para cargar contra el Partido Demócrata.