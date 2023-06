ees Europe 2023: grandes avances en nuevas tecnologías de baterías

Múnich & pforzheim, alemania--(business wire)--jun. 7, 2023--

La electricidad se genera cada vez más a partir de energías renovables, y el negocio de la movilidad eléctrica no deja de crecer. Tanto si hablamos de generación de energía sostenible como de movilidad eléctrica, un tema clave es el almacenamiento de energía, sobre todo en baterías. En la actualidad, los fabricantes apuestan principalmente por las baterías a base de litio. Pero ahora se quiere avanzar, por lo que la producción de baterías debe ser más respetuosa con el medioambiente y los productos tienen que ser más eficientes, seguros y baratos. Para ello, varios fabricantes buscan alternativas, y las han encontrado. En ees Europe, la mayor feria del continente y la más internacional sobre baterías y sistemas de almacenamiento de energía, y en las exposiciones paralelas, más de 950 proveedores presentarán sus productos más avanzados y sus soluciones para el almacenamiento de energía del futuro. Además, los asistentes a la Conferencia ees Europe conocerán de primera mano en qué ámbitos las baterías de litio seguirán haciendo valer sus ventajas, pero también qué oportunidades se abren para otras tecnologías. ees Europe forma parte de The smarter E Europe y se celebrará junto con Intersolar Europe, Power2Drive Europe y EM-Power Europe, del 14 al 16 de junio, en Messe München. En total, se espera que asistan 2400 expositores y más de 85 000 visitantes de 160 países.

CATL anuncia la producción en serie de baterías de iones de sodio este año.

En la senda hacia un nuevo mundo de la energía y la movilidad, es primordial contar con sistemas de almacenamiento de energía eficientes, duraderos y seguros. Hoy en día, los fabricantes se centran principalmente en las baterías a base de litio. Pero eso no basta. Para que la producción sea más respetuosa con el medioambiente y los productos más eficientes, seguros y baratos, son cada vez más las instituciones de investigación y las empresas que trabajan en tecnologías alternativas, y ya han tenido éxito.

Baterías de iones de sodio: mejores para el medio ambiente y con un funcionamiento más seguro Las baterías de iones de sodio son especialmente interesantes. Comparadas con las de litio, presentan varias ventajas. En primer lugar, el sodio es un componente natural de la sal, por lo que es más ligero, menos costoso y está disponible en grandes cantidades. En segundo lugar, las baterías de iones de sodio no necesitan cobalto ni níquel y su funcionamiento es más seguro. Los materiales utilizados para fabricar las baterías de iones de sodio son más fáciles de separar y reutilizar, lo que facilita su reciclaje. Según el Instituto Federal Alemán de Investigación y Ensayo de Materiales, se trata de una «tecnología drop-in», lo que significa que puede aplicarse rápidamente a la producción general de baterías. Entre los expositores de ees Europe hay varios proveedores de tecnología de iones de sodio. Uno de ellos es la empresa emergente Kite-Rise Technology, que presentará soluciones de iones de sodio en la feria, mientras que la empresa china CATL ha anunciado que empezará su producción en serie este año.

Los sistemas de almacenamiento con baterías de cinc presentan retos y oportunidades Otra novedad es la tecnología de almacenamiento en baterías a base de cinc. Gracias a la sencillez de su diseño y a su alto nivel de seguridad, los sistemas de almacenamiento con baterías de cinc de alto rendimiento destacan entre los demás. Entre sus ventajas cabe destacar que los componentes no son tóxicos y que la extracción de materias primas es posible dentro de la UE y más respetuosa con el medioambiente. El cinc es fácil de conseguir y barato en cantidades suficientes, y los sistemas no necesitan cobalto ni níquel. Además, se pueden utilizar los procesos de producción de baterías ya establecidos. Hasta ahora, el punto débil del nuevo tipo de baterías es que no se pueden recargar, lo que significa que los sistemas de almacenamiento con baterías de cinc tienen que reciclarse. El reciclaje requiere un reprocesado completo para que pueda volver a utilizarse. Enerpoly, de Suecia, presentará sus innovaciones en baterías de cinc en ees Europe, donde explicará por qué, a pesar de sus dificultades, esta tecnología es tan interesante y cómo puede ser clave para el almacenamiento sostenible de energía.

Nuevas tecnologías para baterías de flujo Las baterías de flujo están en pleno desarrollo, con nuevas tecnologías basadas en el hidrógeno y el bromo que se añaden a la gama de opciones. Con ellas se consigue un almacenamiento a largo plazo más rentable, un avance que impresiona por su valor innovador. Elestor, un expositor de los Países Bajos, es uno de los finalistas del ees AWARD de este año con su batería de flujo de hidrógeno y bromo. Según Elestor, el costo nivelado de almacenamiento (LCOS, por sus siglas en inglés) del sistema es de dos a tres veces menor que el de las unidades de almacenamiento de iones de litio, y significativamente menor que el de las baterías de flujo de vanadio. El bromo puede extraerse del agua de mar de forma respetuosa con el medio ambiente y no está sujeto a ninguna dependencia geográfica o política.

ees Europe 2023: protagonismo de los nuevos materiales y tecnologías El público asistente podrá encontrar todo lo que necesita saber sobre materiales y tecnologías de baterías en ees Europe 2023, que se celebra en el marco de The smarter E Europe. Habrá más de 950 proveedores, que presentarán sus últimos productos y soluciones para el almacenamiento de energía. Además, los días 13 y 14 de junio, la Conferencia ees Europe centrará su atención en los temas más candentes del sector, además de proporcionar una plataforma global de creación de redes para los responsables de la toma de decisiones de esta industria. En la sesión «Technology is Driving the Battery Business: Current Trends and Developments» (La tecnología impulsa el negocio de las baterías: Tendencias y desarrollos actuales», el 13 de junio, los expertos debatirán sobre las oportunidades que presentan las alternativas a la tecnología de las baterías de litio en los distintos mercados estacionarios. Participarán en el debate el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (ISE), BASF, Enerpoly, SBL, ESS y Ambri Incorporated.

