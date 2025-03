ees Europe: El auge de los sistemas de almacenamiento a gran escala, un pilar fundamental para la transición energética que impulsa el crecimiento del mercado

MÚNICH Y PFORZHEIM, Alemania--(BUSINESS WIRE)--mar. 27, 2025--

La transición energética ha alcanzado un momento decisivo. Con el incremento de la generación de electricidad mediante fuentes renovables, aumenta la necesidad de soluciones efectivas para la estabilización de la red, donde los sistemas de almacenamiento en baterías a gran escala desempeñan un rol fundamental. Según SolarPower Europe, el mercado europeo crecerá entre un 30 y un 40 % anual gracias al auge de este tipo de almacenamiento. Estos sistemas ocuparán un lugar central en los debates de ees Europe, la feria de baterías y almacenamiento de energía más grande del continente, que tendrá lugar entre el 7 y el 9 de mayo de 2025.

Alemania está experimentando un rápido crecimiento del almacenamiento en baterías a gran escala. A principios de 2023, se instalaron 1,4 gigavatios hora (GWh), con proyecciones de 61 GWh para 2027 y 136 GWh para 2045. Un estudio de Fraunhofer prevé 104 GWh para 2030 y 178 GWh para 2040. Hasta finales de 2024 y principios de 2025, se habían recibido 650 solicitudes de almacenamiento en baterías por un total de 226 GW.

Erosión del precio y amortización acelerada

Dos factores clave impulsan el auge del almacenamiento a gran escala: la disminución de los costos de instalación y operación, principalmente debido a la caída de los precios de las baterías; y las buenas oportunidades de ingresos vinculadas al equilibrio energético y el comercio de la electricidad. Leonhard Probst, del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (ISE), calcula un periodo de amortización de tres años. Como la vida útil de las baterías es de 15 años, se pueden generar beneficios durante 12 años.

Reforma normativa: un llamado del sector industrial

SolarPower Europe espera que los sistemas de almacenamiento de mayor duración (de 4 a 8 horas) se conviertan en norma en Europa. Sin embargo, hay que superar obstáculos, como estándares técnicos y restricciones al almacenamiento, según Dries Acke, vicepresidente de SolarPower Europe.

Integración y flexibilidad

La creciente producción de electricidad renovable es integrada eficazmente a la red mediante los sistemas de almacenamiento a gran escala, lo que garantiza la disponibilidad de energía cuando sea necesaria. Estos sistemas contribuyen a la estabilidad de la red y a la eficiencia general del sistema. En el caso de Alemania, Frontier Economics calcula que la venta anticipada de energía podría generar al menos 12 mil millones de euros en beneficios económicos para 2050, principalmente debido a los ahorros en combustible y a la reducción de CO2.

Los amplificadores de red alivian la carga en la red eléctrica

Los amplificadores de red —sistemas especializados de almacenamiento en batería— ayudan a atenuar los cuellos de botella en la red. Tennet tiene en operación dos proyectos en los que una instalación absorbe el exceso de energía eólica en el norte y la otra alimenta la red en el sur. Este enfoque ofrece una alternativa rentable para la construcción de nuevas líneas eléctricas.

Sistemas de almacenamiento a gran escala: el eje central de ees Forum y ees Europe Conference

En el ees Forum (pabellón C2, estand C2.230), que tendrá lugar el primer día de la feria, los visitantes podrán asistir a una sesión sobre modelos de negocio y posibles aplicaciones del almacenamiento a gran escala. La ees Europe Conference tendrá lugar los días 6 y 7 de mayo de 2025 en el Centro Internacional de Congresos Messe München y se centrará en los requisitos normativos, las preferencias de los inversores, el desarrollo de proyectos, las tendencias del mercado y las perspectivas empresariales de los sistemas de almacenamiento a gran escala. El almacenamiento en baterías a gran escala se está convirtiendo en una pieza clave para la transición energética, ya que permite integrar energías renovables, mantener la estabilidad de la red y obtener beneficios económicos. Con los avances tecnológicos, la disminución de los costos y la creciente demanda, el almacenamiento de energía se perfila como un pilar cada vez más importante en el panorama europeo de las energías renovables.

