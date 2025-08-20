EEUU: 2,8 millones de personas se identifican trans

Lo revela una investigación del Instituto Williams de la Universidad de California, que subraya que estas cifras contradicen las agresivas políticas de la administración de Donald Trump de negar la existencia de menores transgénero y eliminar toda referencia a personas transgénero en las agencias federales, además de eliminar programas y protecciones de seguros médicos para las comunidades LGBTQ+.

La investigación también se realizó con datos federales, y los autores advierten que podría ser la última, ya que la Casa Blanca intenta borrar todo rastro de ella.

El Instituto Williams se basó específicamente en datos recopilados entre 2021 y 2023 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia federal de salud pública.

Estos datos revelaron que el 1% de la población estadounidense mayor de 13 años se identifica como trans, el 0,8% son adultos y el 3,3% tiene entre 13 y 17 años. Los jóvenes de entre 18 y 24 años (2,72%) tienen mayor probabilidad de identificarse como trans que las personas de entre 35 y 64 años (0,42%) y las mayores de 65 años (0,26%). Del total, el 32,7%, o casi 700.000, son mujeres trans, el 34,2% (730.500) son hombres trans y el 33,1% (707.100) son personas trans no binarias. (ANSA).