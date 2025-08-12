EE.UU.: 3 muertos en tiroteo en Austin, Texas
Tiroteo fuera de una tienda Target
- 1 minuto de lectura'
Los funcionarios recibieron una llamada sobre los disparos en Research Boulevard.
Cuando llegó la policía de Austin, tres personas habían sufrido heridas de bala, dijeron los funcionarios durante una conferencia de prensa después del tiroteo.
El sospechoso, identificado como un hombre de 32 años, robó un coche del aparcamiento de Target y huyó de la escena, dijo la policía. La persona a la que el sospechoso secuestró el coche está entre los muertos.
Después de salir del área de Target, el sospechoso se estrelló contra el vehículo robado y procedió a robar otro automóvil de un concesionario de automóviles, según la policía.
La policía de Austin encontró al sospechoso en la zona sur de la ciudad después de que se bajara del coche, y otra persona llamó a la policía. (ANSA).
Otras noticias de Tiroteo en EE.UU.
- 1
Rugby Championship: la ¿última? versión, con dos partidos de los Pumas ante All Blacks en Argentina
- 2
Milei les habla con el corazón de la macro y le contestan con el bolsillo
- 3
La estrategia con la que el Gobierno quiere empezar a bajar las tasas en pesos
- 4
Meghan Markle y la polémica que desató al recordar su pasado como “valijera” de la versión estadounidense de Trato hecho