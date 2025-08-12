EE.UU.: 3 muertos en tiroteo en Austin, Texas

Los funcionarios recibieron una llamada sobre los disparos en Research Boulevard.

Cuando llegó la policía de Austin, tres personas habían sufrido heridas de bala, dijeron los funcionarios durante una conferencia de prensa después del tiroteo.

El sospechoso, identificado como un hombre de 32 años, robó un coche del aparcamiento de Target y huyó de la escena, dijo la policía. La persona a la que el sospechoso secuestró el coche está entre los muertos.

Después de salir del área de Target, el sospechoso se estrelló contra el vehículo robado y procedió a robar otro automóvil de un concesionario de automóviles, según la policía.

La policía de Austin encontró al sospechoso en la zona sur de la ciudad después de que se bajara del coche, y otra persona llamó a la policía. (ANSA).