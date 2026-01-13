EEUU a sus ciudadanos, "abandonen Irán de inmediato"

La advertencia se emitió el lunes, mientras Irán entraba en su tercera semana de manifestaciones antigubernamentales, con cientos de muertos y miles de detenidos, según organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación.

Este llamado urgente a abandonar Irán pone de relieve los crecientes riesgos en medio de los continuos disturbios civiles en el país de Oriente Medio.

Estados Unidos no mantiene embajada ni consulado en Irán. La Embajada de Suiza en Teherán solo ofrece servicios de emergencia, mientras que la asistencia consular regular no está disponible.

Los ciudadanos estadounidenses detenidos, en particular aquellos con doble nacionalidad, rara vez reciben asistencia externa. (ANSA).