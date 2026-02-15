EEUU aborda petrolero en el Océano Índico que evade el bloqueo en Venezuela

El Veronica III, con bandera panameña, "trató de desafiar la cuarentena impuesta por el presidente Trump, esperando escapar.

Lo seguimos desde el Caribe hasta el Océano Índico, reducimos la distancia y lo detuvimos", declaró el departamento de defensa en la red social X.

La publicación incluía un video de las fuerzas estadounidenses subiendo a bordo de un helicóptero y luego al petrolero.

El Pentágono interceptó el Águila II de manera similar hace aproximadamente una semana.

En diciembre, Trump ordenó un "bloqueo" de los petroleros sancionados dirigidos desde y hacia Venezuela.

Hasta ahora se incautaron al menos nueve barcos. Sin embargo, los barcos confiscados en los últimos meses representan solo una pequeña fracción del número total de embarcaciones de la "flota sombra" sancionadas que operan en todo el mundo para eludir las sanciones, que, según un alto oficial de la Guardia Costera estadounidense, ascienden a aproximadamente 800.

El Veronica III dejó Venezuela el pasado 3 de enero, el mismo día en que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro en un operativo, transportando aproximadamente 1,9 millones de barriles de petróleo, afirmó TankersTrackers.com.

El barco está listado entre los barcos sujetos a sanciones estadounidenses relacionadas con Irán, según el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. (ANSA).