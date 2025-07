EEUU abre una investigación contra los exdirectores del FBI y la CIA James Comey y John Brennan

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Estados Unidos han abierto una investigación contra los exdirectores del FBI y la CIA James Comey y John Brennan, respectivamente, cesados por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su primer mandato en la Casa Blanca entre 2017 y 2021, sin que por ahora hayan trascendido más detalles sobre los motivos de las pesquisas. Un portavoz del Departamento de Justicia estadounidense ha confirmado una "investigación penal" contra Comey y Brennan, si bien ha destacado que la cartera no hace comentarios sobre pesquisas en marcha, horas después de que la cadena de televisión Fox News informara sobre la apertura de esta investigación contra ambos por su papel en la investigación contra Trump por supuesta colusión con Rusia durante su primer mandato. Según las informaciones recogidas por el diario The Washington Post, el actual director de la CIA, John Ratcliffe, pidió la semana pasada al FBI que investigara a Brennan por supuestas mentiras durante una comparecencia ante el Congreso, mientras que la naturaleza de la investigación contra Comey, que no se ha pronunciado al respecto, por ahora no está clara. Ratcliffe presentó la semana pasada una revisión interna crítica con la gestión de Brennan en 2017 de un informe de Inteligencia que determinó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intentó ayudar a Trump a imponerse a la candidata demócrata a la Casa Blanca en las elecciones celebradas un año antes, Hillary Clinton, unas acusaciones rechazadas en numerosas ocasiones por el magnate neoyorquino. Así, sostuvo que diversos agentes de la CIA expresaron su oposición a incluir en el archivo el conocido como 'Dosier Steele', que recogía afirmaciones sobre Trump recopilada por un antiguo agente de la Inteligencia británica, pese a lo cual "Brennan mostró una preferencia por la consistencia de la narrativa frente a la firmeza analítica" y optó por incluirlo, si bien en 2023 afirmó ante el Congreso que no creía que debiera ser integrado en el archivo. Brennan ha afirmado en declaraciones en la cadena MSNBC, donde trabaja como colaborador, que "es difícil creer que ocho años después (de las elecciones presidenciales de 2016) se siga en un terreno que ha sido ya trabajado de forma exhaustiva", antes de indicar que por ahora no ha sido contactado por el Departamento de Justicia o la CIA sobre esta investigación contra él. "Creo que este es, lamentablemente, un ejemplo muy triste y trágico de la continua politización de la comunidad de Inteligencia, del proceso de seguridad nacional", ha explicado. "Estoy impactado por el hecho de que haya personas dispuestas a sacrificar su reputación, su credibilidad y su decencia para seguir haciendo lo que Trump quiere, en algo que claramente tiene una motivación política", ha destacado. En el caso de Comey, no aparece mencionado en el citado texto de Ratcliffe, si bien altos cargos de la Administración Trump afirmaron en mayo que había una investigación abierta contra él por una fotografía en sus redes sociales con varias conchas marinas y los números '86 47', interpretadas por algunos como una amenaza de muerte contra Trump, dado que es el 47º presidente de Estados Unidos y el 86 es usado coloquialmente para hacer referencia a prohibir, apartar o incluso matar a alguien. DICE QUE SON "PERSONAS MUY DESHONESTAS" Trump ha asegurado este miércoles que no está al corriente de las investigaciones, más allá de lo que ha visto publicado en los medios, si bien ha aprovechado para tildar a Comey y Brennan de ser "personas muy deshonestas". "Creo que son absolutamente corruptas y quizá tengan que pagar un precio por ello. Creo que son gente realmente mala y deshonesta, así que, que pase lo que tenga que pasar", ha apostillado. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha cargado duramente contra Comey y Brennan en declaraciones concedidas a Fox News, en las que ha afirmado que ambos "se revolvieron contra la Constitución y el país". "Estoy segura, de hecho, de que mintieron ante el Congreso y depende del Departamento de Justicia investigarlos y procesarlos si lo hicieron", ha reseñado. "Lo que hemos visto es corrupción al más alto nivel contra Trump", ha criticado, antes de apuntar que "el Estado profundo lanzó todo contra él para impedir que regresara a esta gran y bella Casa Blanca". "Prevaleció y la verdad tiene que salir a flote. Esta Administración está totalmente comprometida con la transparencia, la justicia y la rendición de cuentas y en este país debe haber Estado de derecho. No es posible ser una nación sin ley y orden", ha explicado, antes de mostrarse "contenta" por la apertura de estas investigaciones.

