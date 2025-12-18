EEUU.- Accenture gana US$1.884 millones en su primer trimestre fiscal, un 2,9% menos, y recorta ligeramente previsiones

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

La firma de servicios profesionales Accenture obtuvo un beneficio neto atribuido de US$2.212 millones (1.884 millones de euros) en su primer trimestre fiscal de 2026, finalizado el 30 de noviembre, un 2,9% menos respecto de lo contabilizado en el ejercicio anterior. Los ingresos sumaron US$18.742 millones (15.964 millones de euros), un 5,9% más. Por áreas, la de productos brindó US$5.741 millones (4.890 millones de euros) y la de salud y servicios públicos US$3.797 millones (3.234 millones de euros), esto es un 5,8% más y un 0,4% menos, respectivamente.

La división de servicios financieros generó US$3.602 millones (3.068 millones de euros), un 13,7% más, y la de medios y tecnología vio ampliada su facturación en un 8,5%, hasta los US$3.102 millones (2.642 millones de euros). El segmento de recursos aportó US$2.499 millones (2.129 millones de euros), un 3,1% más.

Accenture incurrió en unos gastos operativos totales de US$14.741 millones (12.556 millones de euros), equivalente a una subida interanual del 7,6%.

"Estoy muy satisfecha con nuestros US$21.000 millones [17.887 millones de euros] en nuevos pedidos, incluidos los de 33 clientes con encargos trimestrales de más de US$100 millones [85,2 millones de euros]", ha afirmado la presidenta y consejera delegada de Accenture, Julie Sweet.

"Hemos logrado un crecimiento de los ingresos del 5% en moneda local, lo que queda en la mitad superior de nuestras previsiones, al tiempo que seguimos ganando cuota de mercado", ha añadido la directiva.

La cuenta de resultados muestra, también, que los nuevos pedidos relacionados con la IA avanzada fueron de US$2.200 millones (1.874 millones de euros) durante el trimestre.

PREVISIONES Y DIVIDENDO

De cara a los próximos tres meses, Accenture espera que los ingresos crezcan del 1% al 5% en divisa local y que se queden en el rango de los US$17.350 a 18.000 millones (14.778 a 15.332 millones de euros).

La firma anticipa que la facturación para el conjunto del año repunte entre un 2% y un 5%, mientras que los beneficios diluidos por acción estarán entre los US$13,12 y 13,50 (11,17 y 11,50 euros). Esta horquilla está ligeramente por debajo de los US$13,19 y 13,57 (11,23 y 11,56 euros) avanzados en septiembre.

Además, ha anunciado un dividendo trimestral de US$1,63 (1,39 euros) por título pagadero el 13 de febrero a los tenedores que figuren como tal al cierre del mercado el 13 de enero, un 10% más que el repartido hace doce meses.

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN

Accenture comunicó en septiembre que había iniciado un plan de reestructuración a seis meses por US$865 millones (736,8 millones de euros) para ajustar empleos y operaciones.

La empresa cuantificó los costes en US$615 millones (523,8 millones de euros) para el cuarto trimestre fiscal de 2025 y en otros US$250 millones (212,9 millones de euros) para el primer trimestre de 2026.