EEUU acuerda financiación de 565 mlns dlrs con minera brasileña de tierras raras Sierra Verde

El Gobierno de Estados Unidos ha llegado a ⁠un acuerdo de financiación ⁠por 565 millones de dólares con la empresa minera brasileña de tierras raras ⁠Serra Verde, ‌que ​incluye la opción de adquirir una participación minoritaria, ​informó la empresa el jueves.

El acuerdo forma parte ‌de un

amplio paquete anunciado el ‌miércoles por el ​vicepresidente estadounidense JD Vance para crear un bloque comercial preferencial para minerales críticos y establecer precios mínimos, en un momento en que Washington intensifica sus esfuerzos para aflojar el control de China sobre materiales cruciales para la fabricación ⁠avanzada.

Serra Verde utilizará la financiación de la Corporación Financiera de Desarrollo ​Internacional de Estados Unidos para refinanciar sus líneas de crédito en condiciones más favorables y ampliar su producción, informó en un comunicado.

La mina de Serra Verde, de propiedad privada, es rica en tierras ⁠raras pesadas, a diferencia de muchos otros yacimientos occidentales.

La empresa ​inició la producción comercial a principios de 2024 y aún no ha alcanzado su plena capacidad, que se ‍espera que sea de unas 6.500 toneladas métricas de óxidos de tierras raras al año para 2027.

